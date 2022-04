Dogern – Im Dogerner Gewerbegebiet West kann die Firma Schlageter Bauelemente auf eine 50-jährige Firmengeschichte zurückblicken. All die Jahre sind mit dem stetig gewachsenen Erfolg verbunden. Neben dem Inhaber Ralf Schlageter und seiner Ehefrau Gabriele sorgt die 14-köpfige Belegschaft für die fachmännische Ausführung der Aufträge. Zufriedene Kunden aus der Region bis in den Raum Lörrach, in östlicher Richtung bis ins Wutachtal, in den Hochschwarzwald bis Schluchsee und auf der anderen Rheinseite bis Zürich schätzen seit Jahren die gute Beratung, die hochwertigen Produkte und die Zuverlässigkeit im Service. „Die große Zahl unserer Stammkunden und wachsenden Zahl von Neukunden zeigt, dass wir mit unserer Firmenphilosophie auf dem richtigen Weg sind“, versicherte Ralf Schlageter. Bedauert, dass es immer schwerer werde qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um die Kundenwünsche noch rascher erledigen zu können. Täglich stellt man sich bei der Firma Schlageter, neuen Herausforderungen. Dabei wird auf die Weiterbildung und Mitarbeiterschulung großen Wert gelegt, um den Umgang mit den technischen Details in der, immer breiter werdenden Leistungspalette gerecht zu werden.

Vielseitig ist der Handel mit Bauelementen, Fenster, Türen und einer Reihe weiterer Produkte, die an Heim- und Handwerker geliefert werden. Rollläden, Wintergärten, Markisen, Überdachungen, Jalousien, Vordächer, Beschattungssysteme, Tore und –antriebe werden von namhaften Lieferanten mit einem hohen Qualitätsanspruch geliefert.

Nach der Beratung am Firmenstandort in der Dogerner Gewerbestraße 9, oder vor Ort bei der Kundschaft, kümmert sich das Montageteam beim Kunden, um den exakten Ein- und Ausbau der vorgefertigten Elemente, die im Sonderfall zu individuellen Anpassung auch im eigenen Betrieb bearbeitet werden. Kundendienst und die Erledigung von Reparaturen ist für die Firma Ralf Schlageter Baubeschläge, Bauelemente e.K. eine Selbstverständlichkeit. Hier schätzt man die Kontakte zu privaten, gewerblichen Auftraggebern (Kommunen, Verwaltungen) ebenso wie zu Kunden aus der Gastronomie, deren Wünsche nach großflächigen Markisen und Beschattungen individuell ausgeführt werden. Immer wieder kommt es zu Ergänzungen innerhalb der Produktpalette, wobei die Kundschaft von erheblichen Nachlässen profitiert. So gibt es derzeit auf Markisen, Haustüren und Innen-Plissees einen Sonderpreis.