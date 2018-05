vor 4 Stunden SK Dettighofen Zwei Verletzte und mehrere hunderttausend Euro Sachschaden bei Scheunen- und Wohnhausbrand in Baltersweil

Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag gegen 15.05 Uhr das Strohlager eines Ökonomiegebäudes in Dettighofen-Baltersweil in Brand.