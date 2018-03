Weisweil Weisweil trauert um Alfons Hartmann

Der Frühere Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Alfons Hartmann ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Beisetzung findet am Samstag auf dem Friedhof Weisweil statt.

Im Alter von über 95 Jahren ist Alfons Hartmann nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er war früher Gemeinderat, Feuerwehrkommandant und langjähriger Sänger im MGV Weisweil.

Alfons Hartmann kam als kleines Kind zu seiner Patentante nach Weisweil, besuchte dort die Volksschule und war danach in der Landwirtschaft tätig. 1941 wurde er zum Kriesgeinsatz nach Russland geschickt.

Nach Genesung von verschiedenen Verwundungen erfolgten weitere Kriegseinsätze im Osten und schließlich im Endkampf um Berlin. Nach Kriegsende kam Alfons Hartmann über verschiedene Etappen zu seinen Eltern nach Geißlingen und dann wieder nach Weisweil. Mit 28 Jahren zog es ihn in die USA. Er kehrte aber nach einem Jahr zurück in die Heimat.

In Weisweil lernte Hartmann seine Ehefrau, Irma Maria Indlekofer, kennen. Die Ehe blieb kinderlos, seine Frau starb 1967. Alfons Hartmann heiratete später erneut und hat mit seiner Ehefrau Lidia einen Sohn, der in Erzingen wohnhaft ist. Die Ehe ging auseinander, und seither wohnte Hartmann alleinstehend in seinem großen Haus in Weisweil. Viele Jahre war er bis zum Eintritt in den Ruhestand in den Aluminium-Werken in Wutöschingen beschäftigt.

Alfons Hartmann war von 1965 bis 1971 in der damals selbständigen Gemeinde Weisweil als Gemeinderat tätig. Er war in der Feuerwehr Weisweil aktiv und hat die Feuerwehrschule in Freiburg besucht und den Kommandanten-Lehrgang absolviert.

Im Männergesangverein Weisweil war er 50 Jahre aktives Mitglied und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zweimal war er in Abständen Vorstand und auch Schriftführer. Im VdK Klettgau-Dettighofen war er über 58 Jahre bis jetzt Mitglied und Ehrenmitglied. Die Vielseitigkeit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat ihm den Spitznamen „Bürgermeister“ eingebracht.

Die Beisetzung ist am heutigen Samstag auf dem Friedhof in Weisweil.