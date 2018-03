Dettighofen Walter Rehm ist neues Ehrenmitglied der Blaskapelle Schwarzbachtal aus Dettighofen

Die Blaskapelle Schwarzbachtal hat in ihrer Hauptversammlung Walter Rehm zum Ehrenmitglied ernannt. Ein dickes Lob gab es von Bürgermeisterin Marion Frei für die Bereicherung des Gemeindelebens.

Im FC-Heim in Dettighofen trafen sich die Mitglieder der Blaskapelle Schwarzbachtal zu ihrer Hauptversammlung. Vorsitzender Martin Wassmer begrüßte dazu auch Bürgermeisterin Marion Frei. Sie lobte die Musiker: "Eure Auftritte sind immer eine Bereicherung des Lebens in unserer Gemeinde." Martin Wassmer unterstrich: "Das zurückliegende Jahr war ein sehr aktives Vereinsjahr."

Die vielen im Rückblick von Sandra El Tawil genannten Veranstaltungen bestätigten dies. Hervorragend unterhalten mit böhmisch-mährischer Blasmusik wurden zahlreiche Zuhörer beim Dämmerschoppen in Dettighofen, im Eichberg, zum Frühschoppenkonzert und beim Auftritt im Haus des Gastes in Höchenschwand. Vor vielen begeisterten Blasmusikliebhabern spielte die Kapelle zum Oktoberfest in Jestetten, zum Winzerfest in Erzingen und an der Lottstetter Herbstmesse. Im 1000-Mann-Zelt feierte die Blaskapelle gemeinsam mit der Musikgesellschaft Rafz deren 100-jähriges Bestehen. Im eigenen Verein werden Geburtstagsjubilare mit Ständchen geehrt und das anschließende gemeinsame, gesellige Beisammensein gehört dazu.

Kassierer Egon Klee stellte in seinem Rechenschaftsbericht fest, dass im Vereinsjahr gut gewirtschaftet wurde. Egon Wassmer und Hermann Mülhaupt als Kassenprüfer konnten das bestätigen. In derselben Konstellation wie im vergangenen wird der Vorstand in diesem Jahr weiterarbeiten.

Walter Rehm wurde in der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist von Beginn an unermüdlich für den Verein tätig und organisiert seit 25 Jahren die Probenwochenenden sowie Ausflüge und greift den Musikern auch finanziell unter die Arme. So konnte auf seine Initiative hin eine CD zusammengestellt und finanziert werden. Martin Wassmer sorgt nicht nur für den Zusammenhalt der Mitglieder, sondern bringt mit seinen Ansagen bei Konzerten dem Publikum die Blaskapelle Schwarzbachtal näher.

Bei den 30 Proben und 18 Auftritten konnte Gottfried Weissenberger eine 88-prozentige Anwesenheit bestätigen. Für dieses hohe Engagement bedankte sich Dirigent Eugen Straub bei allen Aktiven. Sein Dank richtete sich auch an Gottfried Weissenberger für die Arbeit als Notenwart und für wunderschöne Präsentationen sowie an Ehrenpräsidenten Egon Wassmer für die Zurverfügungstellung des Probelokals. Martin Wassmer würdigte den Einsatz "der Perle des Vereins", Cordula Griesser: "Du hältst unseren Verein am Laufen, organisierst Aushilfen und sorgst dafür, dass die Herren der Schöpfung miteinander auskommen."