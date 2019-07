von Johanna Soika

Zeitweise wurde am Sonntagnachmittag sorgenvoll in den Himmel geblickt in Albführen, als die dunklen Wolken bedrohlich näherkamen. Aber das Wetterglück war letztlich doch auf der Seite der Organisatoren, Teilnehmer und Besucher der diesjährigen Country Classics. Es waren nur ganz kurze Regenschauer, die die gute Stimmung aber nicht im Geringsten beeinträchtigten.

Blauer Himmel und Wolken im Wechsel über dem großen Springplatz. | Bild: Johanna Soika

Von Donnerstag bis Sonntag maßen sich die Reiter aus Nah und Fern in verschiedenen Springprüfungen, besonders zahlreich neben den deutschen Reitern war auch die Schweiz vertreten, unter ihnen internationale Größen wie Pius Schwizer und Werner Muff.

Im Großen Preis von Albführen am Sonntagnachmittag ging der Sieg an David Will mit seiner Stute „Spring Dark“ aus Bayern, der zum ersten Mal in Albführen dabei war.

Er genießt die Ehrenrunde und den Applaus: Der strahlende Sieger im Großen Preis von Albführen David Will mit „Spring Dark“. | Bild: Johanna Soika

Platz zwei sicherte sich der Franzose Guillaume Roland Billecart vor dem Baden-Württemberger Michael Jung. Von den Zuschauern gab es viel Applaus für die rasanten Vorstellungen. Auch der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner in seiner Funktion als Schirmherr des Turniers war vor Ort und gratulierte dem Sieger sowie den Platzierten.

Mit der Kutsche vorgefahren: Der Schirmherr der Country Classics, Felix Schreiner. | Bild: Johanna Soika

Gestütsleiter Markus Lämmle ist mit dem Turnier hochzufrieden und sein Resümee fällt durchweg positiv aus: „Wir haben heute und in den vergangenen Tagen tollen Sport gesehen, viele interessierte Zuschauer waren da und mit unserem engagierten Team hat auch die Organisation reibungslos geklappt.“

Neben hochkarätigem Springsport gab es für die Besucher auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. So spielten am Freitagabend die Band Slamjam und DJ Jay Jones in der Strohscheune zur Partynacht, am Samstagabend lockte das Open-Air mit der Alpenrockband Steinsberger Musikanten.

Der Musikverein Geißlingen sorgte außerdem für gute Unterhaltung am Sonntagmittag. Während der Turniertage hatten verschiedene Aussteller ihre Stände aufgebaut, wo sich informiert und eingekauft werden konnte, mehrere Food-Trucks boten von herzhaft bis süß Leckeres zum Essen an. Das Gastronomiezelt sowie der Logen-Bereich warteten ebenfalls mit Speis und Trank auf.