Dettighofen Vielfältig engagiert: Elmar Indlekofer wird 70 Jahre

Elmar Indlekofer aus Dettighofen feiert am Montag, 25. Dezember, seinen 70. Geburtstag. Der ehemalige Postbeamte erinnert sich gerne an seine Arbeit zurück und an seine vielfältigen aufgaben im Ehrenamt.

Elmar Indlekofer aus Dettighofen, wird am Montag, 25. Dezember, 70 Jahre alt. Der Jubilar stammt aus Waldshut und ist in Dettighofen mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule und Winterschule in Waldshut übernahm er die elterliche Landwirtschaft. Als Landwirt sah Elmar Indlekofer aber keine große Zukunft, weshalb er 1978 in den Postdienst eintrat und dort 30 Jahre als Zusteller tätig war.

Er war ein allseits beliebter Postbeamter, der seine Tätigkeit mit vollem Einsatz ausübte. 2007 trat der Jubilar in den Ruhestand. Damit waren aber seine Tätigkeiten nicht beendet. Zuvor hatte er Umbauten an seinen verschiedenen Häusern vorgenommen. Geheiratet hat er 1972 Roswitha Rutschmann aus Grießen. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. Die Älteste, Marion, ist heute Bürgermeisterin der Gemeinde Dettighofen. Sieben Enkel sind der ganze Stolz von Elmar Indlekofer. Elmar Indlekofer war und ist immer noch stark in das Gemeindeleben eingebunden. Von 1974 bis 2014 war er Gemeinderat, davon 25 Jahre Bürgermeisterstellvertreter unter den Bürgermeistern Karl Schaub und Gerhard Riedmüller.

Außerdem war der Jubilar zehn Jahre lang ehrenamtlicher Richter am Landgericht Waldshut. Mitglied im FC-Dettighofen ist Indlekofer seit 1983, davon acht Jahre im Vorstand; seit 2002 ist er Vorsitzender des Fördervereins Dettighofen zur Unterstützung der Sozialstation Klettgau-Rheintal; Vorsitzender ist er in der Wittmer-Stiftung; der Jubilar war 20 Jahre Mitgliedsvertreter der Volksbank Klettgau-Wutöschingen und viele Jahrzehnte Mitglied der Feuerwehr. Heute ist er noch aktiv im Feuerwehr-Chor. Auch im Musikverein war Indlekofer jahrzehntelang aktiv, später auch in der Blaskapelle Schwarzbachtal. „Beruflich hatte ich schöne Zeiten bei der Bundespost als Land-und Paketzusteller in der Region. Mit Leidenschaft und Freude habe ich Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben. Aber trotzdem blieb immer noch Zeit für Reisen mit meiner Frau und Familie“, sagt Elmar Indlekofer.

Im Nebenerwerb betreibt er immer noch Teile der Land- und Forstwirtschaft. Bei Wild- und Hagelschäden war Elmar Indlekofer viele Jahre als Sachverständiger tätig.