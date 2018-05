Dettighofen Vereinsspitze des FC Dettighofen ist stolz auf ihren Nachwuchs

Bei seiner jüngsten Hauptversammlung zog der Verein eine gemischte Bilanz, oft fehlten einige nötige Spieler. Die Damen-B-Jugend schnitt aber recht gut ab. Frank Hoppe wurde zum neuen Elternvertreter gewählt.

Die Saison ist für die FC-Jugend nicht schlecht gelaufen; jedoch nicht so erfolgreich, wie gehofft. Es fehlte auch oft an den nötigen Spielern. Durch Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen mussten die jungen Spieler hindurch. Trotz allem ist die Führung stolz auf den Nachwuchs, der im Aktivbereich gebraucht wird. Leider konnte keine A-Jugend aufgestellt werden, weitere Jugendspieler waren in Spielgemeinschaft mit dem FC-Hochrhein Hohentengen zu finden.

Die seit zwei Jahren amtierende Jugendleiterin Davina Wildner begrüßte zur Hauptversammlung im Vereinsheim auch Eltern und Vorstand Mario Moser vom FC-Dettighofen. Durchwachsen fielen die Berichte der Trainer aus. Die C-und B-Jugend waren leider Schlusslicht in ihrer Klasse. Eine A-Jugend stand trotz SG mit FC-Hochrhein nicht zur Verfügung.

Erfreulich gut schnitt die Damen-B-Jugend in SG mit dem SV Lottstetten ab. Laut Trainer Daniel Ramirez wurde in der Vorrunde mit 14 Spielerinnen der zweite Platz erreicht. Die verschiedenen Ausfälle konnten aber nicht kompensiert werden und so landete die Mannschaft zum Schluss auf dem vierten Platz. „Trotzdem hat das Training mit den Damen sehr viel Spaß gemacht und sie haben auch viel dazu gelernt.“ Die Damenmannschaft war auch sonst nicht untätig. Sie suchten selbständig Sponsoren und konnten sich dadurch komplett mit Trainingsanzügen, Pullis und Warmlauf-Shirt einkleiden.

Die Wahlen wurden von Vorstand Mario Moser vom FC-Dettighofen durchgeführt. Für ein weiteres Jahr wurde Jugendleiterin Davina Wildner gewählt; sie fordert aber mehr Unterstützung, denn allein könne sie das aus beruflichen Gründen nicht meistern. Ihre Unterstützung haben Daniel Ramirez und Reinhard Schaub zugesagt. Wiedergewählt wurde auch die Kassiererin Sabine Neitzel. Neuer Elternvertreter ist Frank Hoppe.