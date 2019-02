von Erich Dahm

Vergnüglich war es am Sonntagnachmittag in der Gemeindehalle Dettighofen. Wie so oft hatte die Gemeinde Dettighofen die älteren Mitbürger ab dem 60. Lebensjahr mit ihren Partnern zum "Seniorennachmittag" bei Kaffee und Kuchen sowie diversen Getränken eingeladen. Organisation und Bewirtung hatten die ehemaligen Landfrauen Dettighofen übernommen.

Rund 100 Gäste waren es, die der Einladung gefolgt waren. Nach einer Tasse Kaffee mit Kuchen, den die Landfrauen Dettighofen gebacken hatten und auch servierten, begrüßte Bürgermeisterin Marion Frei die Gäste, darunter den ehemaligen Bürgermeister Gerhard Riedmüller, den ehemaligen Bürgermeister der einst selbständigen Gemeinde Baltersweil, Kurt Studinger sowie Pfarrer Richard Dressel und von der Alt-Katholischen Kirchengemeinde Ute Elger. Einen ganz besonderen Gruß galt aber den Kindern und Jugendlichen der Tanzschule Tibelius aus Horheim, unter Leitung von Viktoria Tibelius. Pfarrer Richard Dressel begrüßte alle Anwesenden und übermittelte auch die Grüße der beiden anderen Religionen.

20 Kinder und Jugendliche der Tanzschule hatten in verschiedenen Altersgruppen ihre Auftritte und schwebten mit Standardtänzen, Hip-Hop, Modern Dance und Tänze im lateinamerikanischen Tanzstil über die Bühne. Erstaunlich, wie sich bereits die Gruppe der drei- und neunjährigen Kinder nach dem Rhythmus der Musik bewegten. Sie und auch die Jugendlichen erhielten nach ihren Darbietungen einen großen Applaus der Gäste.

Danach trat die Formation des Gemischten Chor Dettighofen, unter Chorleiterin Brigitte Moser, auf die Bühne und sangen zur Freude der Gäste, in zwei Auftritten, Lieder aus ihrem reichhaltigen Repertoire. Darunter "Nimm dir Zeit" oder auch "Musik bewegt die Welt". Insgesamt war es eine musikalische Reise durch viele Länder Europas. Ihnen wurde mit viel Beifall gedankt. Doch es blieb noch hinreichend Zeit und Gelegenheit sich zu unterhalten und auszutauschen. Zum Abschluss des Tages servierten die Landfrauen noch ein deftiges Vesper.