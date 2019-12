von Ingrid Ploss

Ein Thema in der öffentlichen Gemeinderatssitzung war der neue Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan der Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen. Im kommenden sind zahlreiche Investitionen vorgesehen. So ist der Austausch des Transformators der Station Dorf in Baltersweil geplant – Kostenpunkt 20.000 Euro. Der Trafo, Baujahr 1971, genügt hinsichtlich der Leerlauf- und Lastverlusten den heutigen Anforderungen an ein verlustarmes Netz nicht mehr.

Erschließung von Baugebieten

Außerdem soll das Baugebiet „Bünden III“ im Ortsteil Baltersweil erschlossen werden. Die Erschließung des Gewerbegebietes „Herwiesen“ in Baltersweil zählt ebenfalls zu den Projekten des Jahres 2020.

Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes „Hertwiesen“ soll auch die Niederspannungsleitung zur Landstraße 14 und 16 saniert werden. Insgesamt werden für die Neugebietserschließung 63.600 bereitgestellt. Sobald die Wasser-Versorgungsleitung vom Kirchholz nach Albführen realisiert wird, soll auch die die Erdverkabelung der Stromleitung für das Hofgut Albführen realisiert werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 140.000 Euro angesetzt. Die Realisierung hängt allerdings davon ab, ob die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg Zuschussmittel für den Wasserleitungsbau erhält.

Hohe Stromproduktion

Die Bilanzsumme der NEG Dettighofen beläuft sich auf 1,57 Millionen Euro. Davon sind 1,47 Millionen als Sachanlagen ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote liegt im Jahr 2020 bei 39 Prozent. Der jährliche Stromverbrauch in der Gemeinde Dettighofen liegt bei rund 2,8 Millionen Kilowatt-Stunden. Die installierte Netzleistung, hier vor allem in Form von Photovoltaikanlagen und der örtlichen Biogasanlage liegt in Dettighofen bei 6,3 Millionen Kilowatt-Stunden.