von sk

Das Lkw-Gespann war gegen 16 Uhr nach einem Ausweichmanöver auf das Bankett geraten, wobei der Anhänger umgekippt ist. Er war mit Lebensmitteln eines Discounters beladen, so die Polizeiangaben. Der 59-jährige Lkw-Fahrer hatte angegeben, dass ihm in einer Kurve aus Richtung Dettighofen ein Auto entgegen gekommen, das teilweise auf der Fahrspur des Lkws gefahren ist. Um eine Kollision zu verhindern, zog der 59-Jährige sein Gespann nach rechts und geriet mit den Rädern auf das abschüssige Bankett. Hierbei kippte der Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 18 Tonnen auf die Seite. Der beteiligte Pkw fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer um den Unfall gekümmert hätte. Den Schaden am Anhänger schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro; zudem wurden eine Schachtabdeckung, ein Gartenzaun und eine Hecke beschädigt. Der Anhänger musste durch ein Bergungsunternehmen umgeladen und dann aufgerichtet werden. Hierzu war die Landstraße länger gesperrt. Das Verkehrs-Kommissariat (Tel. 07751/89 630) sucht Zeugen.