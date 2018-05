Baltersweil Ski-Club Baltersweil blickt zurück und nach vorn

Die Beteiligung an den Saisonauftritten hat sich gebessert, allerdings gab es mehrere Veranstaltungsausfälle mangels Schnee. Der Vorsitzender Martin Wassmer wurde wiedergewählt.

Der Ski-Club Baltersweil ist neben dem Musikverein und dem FC-Dettighofen der wichtigste Kulturträger in der Gemeinde Dettighofen. Der Verein hat derzeit 208 aktive Mitglieder, darunter 80 Kinder und junge Jugendliche, denen große Aufmerksamkeit eingeräumt wird.

Gut sechs Jahre ist Martin Wassmer als Vorsitzender im Amt. Er wurde in der Hauptversammlung, die im FC-Heim Dettighofen stattfand, für weitere zwei Jahre einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt.

Bei seinen Jahresrückblick ging Martin Wassmer auf die gute Saison ein: „Die Events waren nicht viele wie sonst, einziger Wermutstropfen war, dass verschiedene, wegen Schneemangel abgesagt werden mussten. Die anderen Termine waren gut belegt und die Busse gut gefüllt. Grandios war der Saisonauftakt. Mit 52 Teilnehmern hatten wir in Schruns einen guten Saisonanfang.“ Wegen Mangel an Schnee musste das Skilager abgesagt werden, die Kosten mussten aber getragen werden. Mitte Januar musste das Nachtskifahren im Schwarzwald wegen Schneemangel ebenfalls abgesagt werden. Die Vereinsmeisterschaften konnten in Elm/Schweiz mit 46 Personen ausgetragen werden. Das Skitraining war bei den Kindern und Jugendlichen etwas verhaltener als Jahre zuvor. Bei den Erwachsenen war das Training anfangs noch sehr gut besucht, ließ aber dann im allgemeinen etwas nach.

Sportwart Daniel Hartmann ging zunächst auf die guten Vereinsmeisterschaften ein und nannte nochmals die Meister in den einzelnen Klassen, darunter auch die Bürgermeisterin Marion Frei, die in der A Klasse 1 den Meister holte. Der Sportwart hofft, dass bei dem abwechslungsreichen Angebot des Trainings dieses wieder verstärkt und regelmäßig angenommen wird.

Den Kassenbericht wurde von Andreas Griesser vorgetragen, er konnte von einer ausgewogenen Kassenlage berichte, obwohl die Kinder-und Jugendförderung einen hohen Aufwand darstellt. Als Busunternehmer werden die Kinder und Jugendlichen immer kostenlos von Andreas Griesser befördert. Dies ist eine große Entlastungen für den Verein.

Die Entlastung der Vorstandschaft nahm die Bürgermeisterin vor, die auch die Teilwahlen durchführte. Sie dankte eingangs dem Verein für die Arbeit, insbesondere für die Jugendarbeit, die durch einen Großteil an Spenden finanziert werden muss. Die Wahlen wurden zügig durchgeführt. Gewählt wurden: Martin Wassmer (Vorsitzender), Daniel Ramirez (Jugendwart), Christian Ramirez (Beisitzer), Stefan Gamp (Beisitzer), alle Wiederwahl. Neu gewählt wurden: Kerstin Heusseler (Protokollführerin) und Andreas Bernhard (Beisitzer). Das Programm für das kommende Vereinsjahr lag auf den Tischen: Saisonauftakt ist am 10. Dezember, Vereinsmeisterschaften am 3. Februar kommenden Jahres. Jeden Freitag ist Skitraining in der Gemeindehalle. Die engagierten Trainer freuen sich auf gute Trainingsbesuche.