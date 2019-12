von sk

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, war das Fahrzeug gegen 17:15 Uhr beim Linksabbiegen von der L 163 in die St. Martin-Straße von der Straße geraten. Im angrenzenden Wiesen-Grundstück prallte das Fahrzeug gegen Bienen-Holzkisten. Außerdem durchpflügte der Fahrer ein Himbeerbeet, bevor er auch noch einen Baum umdrückte. Der unbekannte Fahrer flüchtete in Richtung Ortsmitte. Er wurde von einem Zeugen verfolgt, der ihn aber aus den Augen verlor. Den Schaden auf dem Grundstück schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro.