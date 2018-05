Dettighofen Oktoberfest in Dettighofen

Am Samstag, 21. Oktober, ist es wieder so weit: Die Gemeinde Dettighofen lädt zum Oktoberfest.

Dettighofen (rim) Das Oktoberfest in Dettighofen hat schon Tradition; dies lässt sich der Musikverein nicht nehmen. Am Samstag, 21. Oktober, ist es wieder so weit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Gemeindehalle wird gerade hergerichtet, dekoriert in den bayrischen Farben Blau-Weiß.

Um 18 Uhr ist Einlass und Bewirtung, mit Fassanstich um 19 Uhr. Anschließend spielt der Musikverein Ober-Unterwangen unter Leitung des Dirigenten Engelbert Siebler. Die Musiker haben sich konsequent auf den Auftritt in Dettighofen vorbereitet, um professionell auftreten zu können.

Der Musikverein wird um 21 Uhr von der bereits bekannten Party-und Showband „Riedberg Quintett“ aus dem Vorarlberg abgelöst. Die Band ist vielen noch vom letzten Jahr in Erinnerung, als sie die Halle in Dettighofen zum Sieden brachte. Das Riedberg Quintett wird auch diesmal für Oktoberfeststimmung sorgen. Das Spielprogramm der Spitzenband wird entsprechend auf das Publikum abgestimmt sein, vom Walzer bis zum Hardrock, garniert mit Showeinlagen. So bringen die fünf sympatischen Musiker die Stimmung regelmäßig zum Kochen. Dirndl und Lederhosen gehören auch für das Publikum bei einem Oktoberfest dazu.

Die vereinseigene Küche bietet bayrische Spezialitäten an, auch ein Weizenbierstand und eine Bar sind eingerichtet. Der Eintritt beträgt bis 21 Uhr fünf Euro, danach acht Euro. Der Musikverein bietet einen Heimfahrservice innerhalb der Gemeinde Dettighofen.