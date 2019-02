von Erich Dahm

Die Aktion „Adventsfenster 2018“ die von Birgit Manz, Thea Kaschel und Silke Schaub aus Balterweil gestartet wurde, wurde wieder zu einem großen Erfolg. Erfolg deshalb, weil sie mit der Aktion 1085,77 Euro an Spenden aufbrachten, die sie der Aktion „Kinderherzen“ von Christa Fritschi in Orsingen überwiesen. Diese wiederum verwendet die Geldspenden für ihre Aktion im afrikanischen Senegal und rettet damit Kindern das Leben.

1998 fing alles an

Die Aktion „Kinderherzen“ begann im Jahr 1998 als Christa Fritschi ihre Tochter, die im Senegal in einer Missionsstation arbeitete, besuchte. Besonders das Schicksal der siebenjährigen Fatou aus Nguéniène bewegte sie sehr. Diese hatte eine schwere Herzkrankheit und ohne baldige Operation keine Überlebenschance. Eine Operation war im Senegal medizinisch weder möglich noch bezahlbar. Und so beschloss Christa Fritschi aus Orsingen, zu handeln. Mit vielen Menschen organisierte sie, die siebenjährige Fatou aus dem Senegal nach Deutschland zu bringen. Das Mädchen wurde am 29. September 1999 an der Uniklinik in Tübingen erfolgreich operiert und konnte geheilt in den Senegal gebracht werden.

Schon 63 Menschen wurde geholfen

Christa Fritsch trieb die Sorge um weitere Hilfeleistungen im Senegal um und so entstand die Aktion „Kinderherzen“. Mit Unterstützung aus Freundes- und Bekanntenkreisen sowie der Medien und gemeinnütziger Organisationen war es seither möglich, 63 herzkranke Mädchen aus dem Senegal zu einer Operation in die Uniklinik in Tübingen zu holen und dort zu operieren.

Von schwerem Herzleiden geheilt

Das 63. Mädchen war nun die achtjährige Aissatou, die Christa Fritschi nach ihrem Besuch im Senegal im Januar dieses Jahres mit nach Deutschland gebracht hatte. Das Mädchen wurde am 7. Februar 2019 in der Uniklinik in Tübingen von ihrem schweren Herzleiden geheilt.

Erfolgreiche Operation

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte Christa Fritschi: „Das Mädchen ist erfolgreich operiert worden und befindet sich auf dem Wege der Genesung. Wir haben die Hoffnung, dass das Kind geheilt in die Heimat zurückkehren kann. Nach dem Klinikaufenthalt in Tübingen bleibt das Kind noch eine geraume Zeit hier und in fachärztlicher Beobachtung. Im Senegal hätte das Kind keine Überlebenschance gehabt.“

Spenden: Für Spenden, damit Christa Fritschi auf dem eingeschlagenen Weg weiterarbeiten kann, werden Geldspenden auf das Sonderkonto „Kinderherzen“, Volksbank Überlingen, IBAN: DE76 6906 1899 0048 2017 17, erbeten. Für die Spenden werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.