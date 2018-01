Dettighofen Neuer Standort für Mammutbaum in Dettighofen

Der Mammutbaum beim Gemeindezentrum in Dettighofen soll in Privatbesitz übergeben werden. Das entschied der Gemeinderat mehrheitlich.

Dettighofen (rkr) Der Mammutbaum beim Gemeindezentrum in Dettighofen war einmal mehr Thema ausgiebiger Diskussionen des Gemeinderates. Im Jahr 2010 wurde das ehemals kleine Bäumchen im Rahmen eines Schulprojekts an den damaligen Bürgermeister Riedmüller als Spende übergeben und bei der Gemeindehalle eingepflanzt. Das Bäumchen jedoch machte seinem Namen alle Ehre und wuchs zu einem inzwischen stattlichen Baum.

"Er ist zu gross und kann an diesem Ort nicht mehr bleiben", befanden Verwaltung und Gemeinderat im Herbst vergangenen Jahres. Der Förster sah Möglichkeiten, den Baum umzupflanzen, und es begann die Suche nach einem geeigneten Standort. Ein Platz beim Käppele wäre geeignet gewesen, jedoch Aufwand und Kosten für den Umzug erschienen dem Rat zu teuer. Das schien das Ende des Baums zu sein, er hätte wohl noch einmal im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen dürfen, um danach gefällt zu werden. Zur Freude der Bürgermeisterin verfolgen die Dettighofer Bürger aber die Entscheide ihrer gewählten Vertreter. Gleich mehrere Vorschläge gingen bei der Gemeindeverwaltung ein. Die Landfrauen wollten einen neuen nachwachsenden Baum spenden, der keine Mammutgrösse erreichen würde. Und von zwei Familien kamen Angebote, den Baum für ein kleines Entgelt oder einer Spende an den Kinderspielplatz zu erwerben und unter fachmännischer Regie in Eigenleistung auszugraben und an einen passenden privaten Platz zu versetzen. Nur kurz andiskutiert wurde die Frage, ob man den Baum dann nicht offiziell zum Erwerb hätte ausschreiben müssen, und nicht ganz glücklich waren manche Räte über das eine vorliegende Angebot, wonach der Baum, bevor er seinen neuen Platz gefunden, für die Fasnacht hätte zum Einsatz kommen sollen. Mit vier Ja-, drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss das Gremium, den Baum an die Familie aus Dettighofen mit dem vorliegenden Höchstgebot abzugeben.