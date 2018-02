Dettighofen Musikverein Dettighofen blickt auf viele gelungene Auftritte zurück

Der von Nachwuchssorgen geplagte Musikverein Dettighofen zieht Bilanz. Die Bürgermeisterin Marion Frei ist voller Lob für das Engagement der Musiker.

Die Mitglieder des Vereins trafen sich am Freitag in ihrem Probenraum in der Gemeindehalle, um auf das zurückliegende Jahr zu blicken. Die Vorschau auf künftige Anlässe zeigt, dass auch das diesjährige Vereinsjahr gut mit musikalischen Aufgaben gefüllt sein wird. Neben circa 20 Anwesenden konnte Vorsitzender Konrad Leber Bürgermeisterin Marion Frei begrüßen. Sie ergriff später, nach der Entlastung des Vorstands, die Gelegenheit, allen Musikern für das große Engagement ihre Anerkennung auszusprechen: „Der Musikverein ist ein wesentliches Element in unserem Gemeindeleben. Zahlreiche Veranstaltungen im Jahr bauen fest auf die musikalische Umrahmung und Gestaltung durch den Musikverein.“ Über die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres berichtete Christina Häring. Besonders hervorzuheben ist dabei das erste Konzert mit dem neuen Dirigenten Bernhard Zimmermann, das Osterkonzert.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit wurde es unter seiner Stabführung ein großartiger Erfolg. Erst seit Januar 2017 begleitet er sein Amt. „Ich komme gern nach Dettighofen. Bei euch herrscht eine angenehme Atmosphäre und wir können unkompliziert gut zusammenarbeiten. Dabei haben wir noch viel vor. Unser Ziel ist es, unsere musikalische Leistung noch zu steigern. Wir müssen an Rhythmik, Intonation und Klangausgleich weiter arbeiten.“ Seinen Dank sprach Bernhard Zimmermann den Jugendausbildern aus. Die Jungmusiker hatten ihr schönstes Erlebnis mit dem Jugendorcherster DALI beim Musikfestival in Zürich. Davon konnte Jugendleiterin Sandra Wildner-Fischer berichten. Das soll Ansporn sein. Feste und Erfolge feiern ist schön, aber dazu gehören auch persönliche Arbeit am Instrument und ein regelmäßiger Probenbesuch.

Wie fast alle Vereine hat auch der Musikverein Dettighofen Sorgen um den Nachwuchs. Dringend wird ein Tenorhorn-Spieler gesucht und auch die anderen Register freuen sich auf eine verjüngte Verstärkung. Natürlich sind auch gestandene Musiker willkommen. Die beiden Vorsitzenden Marcel Häring und Konrad Leber werden die Vereinsarbeit in diesem Jahr weiterführen. Zum ersten Mal wird es einen Vatertagshock in Käppele geben.

Das Bezirksmusikfest und das Oktoberfest werden Höhepunkte im Jahr 2018 sein. Ein Wunschkonzert im Herbst hilft hoffentlich die neue Uniform zu finanzieren, damit sich die Musiker in vier Jahren zum 150. Jubiläum neu präsentieren können.