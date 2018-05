07.07.2017 18:36 Uwe Kaier Dettighofen Mähdrescherbrand in Dettighofen endet ohne Verletzte

Am Freitagmittag geriet in Dettighofen-Baltersweils ein Mähdrescher in Brand. Der Totalschaden des Fahrzeugs konnte nicht verhindert werden, verletzt wurde niemand.