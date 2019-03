von Kurt Spitznagel

Die 19. Late-Night-Show stand unter dem Motto „80er-Jahre“, was sich im Stil der geschmückten Halle, dem Erscheinungsbild des Publikums wie auch der Programmgestaltung spiegelte. Für Musik sorgten bis zum Programmstart die Coverband „Brooks“ und die Guggenmusik Gülläschöpfer. Im Doppelpack moderierten Franz-Josef Hauser und sein Neffe Florian das Programm. Bei der Begrüßung der Zuschauer, darunter Bürgermeisterin Marion Frei, Altbürgermeister Gerhard Riedmüller sowie Bürgermeister der umliegenden Gemeinden. Das Duo Hauser stellte gleich fest, dass diese VIPs zwar einheitlich als Matrosen eingekleidet waren, jedoch leider gemäß dem Motto des vergangenen Jahres – also nicht ganz „up to date“ waren.

Als „Schnitzel-Mexikaner2.0“ riefen Daniel Hartmann, Konni Leber, Mario Moser, und Sebastian Faller so manchen Lapsus von „Einheimischen und Anderen“ in Erinnerung rufen. | Bild: Kurt Spitznagel

Jennifer Koch besorgte mit ihrer athletischen Einlage „Ring of Eighties“ den Auftakt des Bühnenprogramms. In athemberaubender Höhe zog sie die Zuschauer in ihren Bann. Die Teenies des TV Griessen unter der Leitung von Franziska Hosp schafften es anschließend, mit „Let’s Dance“ alle Blicke auf sich zu ziehen. Sie durften erst nach einer Zugabe abtreten. Als Akteur bewies Florian Hauser gemeinsam mit Patrik Hartmann in dem Sketch „Neues vom Amt“ seine Verwandlungskünste: Die beiden traten unter anderem als Blue-Man-Group auf.

Die Damen der katholischen Frauen Deutschland (KFD) aus Griessen, ebenfalls von Franziska Hosp geleitet, eroberten anschliessend die Bühne und die Zuschauerherzen: Sie zeigten mit „Dance again“ ihr breites Repertoire und Können, wofür ihnen ein tosender Applaus sicher war. Nach dem letztjährigen Erfolg gab es in diesem Jahr mit „Schnitzel-Mexikaner 2.0“ eine Neuauflage: Daniel Hartmann, Konni Leber, Mario Moser, und Sebastian Faller konnten so manchen Lapsus von „Einheimischen und Anderen“ in Erinnerung rufen. Die Männer der Jestetter Düüfel stellten als „Los Blamablos“ ihren Kultstatus unter Beweis. In einer überzeugenden Choreografie, einstudiert unter der Leitung von Mona und Melanie, ernteten sie frenetischen Applaus.

Florian Hauser und Patrik Hartmann servierten im Stile von Blue-Men-Group „Neues vom Amt“. | Bild: Kurt Spitznagel

Bei der anschließenden Verleihung des Baltersweiler Narrenordens zeigte sich Franz-Josef Hauser sehr überrascht, dass er höchst persönlich für sein über 30-jähriges Engagement in der Dettighofer Fasnacht diese begehrte Trophäe entgegen nehmen durfte.

Markus Glattfelder, Michael Müllhaupt und Michael Läule sind wohl die farbenfrohesten Schönheiten der Region. Bei ihrer Gesangseinlage „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ besangen sie die zunehmenden Problemzonen der Damen; und mit „Flamingo Dolores“ ließen sie ihre Erinnerungen an die frühere Löwen-Wirtin wach werden.

Die Männer der ­Jestetter Düüfel ­erhielten als „Los Blamablos“ begeisterten Applaus. | Bild: Kurt Spitznagel

Der zweite Programmteil ist traditionell den „Bergemer Rampensäu“ vorbehalten. In einer sehr dynamischen Bühnendarbietung zogen sie während einer vollen Stunde die ausverkaufte Halle in ihren Bann. In „Eine Nacht im Museum“ wurden die Hits der 80er-Jahre live und absolut professionell in Szene gesetzt. Songs von Abba, Michael Jackson, Heino und weiterer bekannter Interpreten sorgten so für einen grandiosen zweiten Teil. Auch optisch war dieser Auftritt dank der aufwendigen Kostümierung ein echter Genuss. Dettighofens Narren haben bewiesen, dass sie Bergemer auf die große Bühne gehören.

Die Narrenvereinigung

Erstmals wurde die Late-Night-Show in Dettighofen von der Neuen Narrenvereinigung Bergemer e.V. ausgerichtet. Die NNVB wurde 2015 gegründet und besteht aus 13 aktiven Mitgliedern. Vorsitzender ist Florian Hauser, Telefon 0151/124 13 39 97, sein Stellvertreter Artur Tröscher.