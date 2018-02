Klettgau/Dettighofen Langjährige Mitglieder beim VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen erhalten Auszeichnungen

Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen übergibt beim VdK-Ortsverband Klettgau-Dettighofen Treueabzeichen und Urkunden.

Die Mitglieder des Sozialverbands VdK Klettgau-Dettighofen trafen sich zur Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ in Weisweil. Vorsitzender Werner Lüber konnte dazu auch die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen und Bürgermeisterin Marion Frei aus Dettighofen Willkommen heißen. Neun Mitglieder, von denen aber nur drei anwesend waren, wurden für langjährige Treue zum Verein geehrt.

Werner Lüber sagte: „Ein besonderes Anliegen des VdK-Ortverbands ist ein barrierefreier Bahnübergang in Erzingen, der schon längst fällig ist.“ In dieser Sache bewege sich aber nichts: „Für Behinderte ist dies ein nicht tragbarer Zustand.“ Der Vdk habe im Landkreis 3500 Mitglieder. Im Rückblick erinnerte Schriftführerin Susanne Weiland unter anderem an den dreitägigen Ausflug an den Bodensee und den traditionellen Herbstball in Erzingen. Im neuen Vereinsjahr stehen die Besichtigung der Rothaus Brauerei, ein dreitägiger Ausflug nach Bad Wörishofen und der Herbstball auf dem Programm.

Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen ließ es sich nicht nehmen, neben den Grußworten auch Ehrungen langjähriger Mitglieder im Auftrag des Landesverbands Baden-Württemberg vorzunehmen. Geehrt wurden mit dem Treueabzeichen in Gold für 25 Jahre Mitgliedschaft Leo Rüdt und Alfons Schilling (Klettgau). Das Treueabzeichen in Silber für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Frank Frommann, Gerhard Sapadi, Ingrid Sapadi, Salvatore Vitacca (Klettgau), Emma Maier, Christine Scherzinger (Dettighofen) und Silvia Hog (Lauchringen). Für die langjährige Treue dankte ihnen der Vereinsvorsitzende Werner Lüber.