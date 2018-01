Dettighofen Ingrid Wolf feiert ihren 80. Geburtstag

Ingrid Wolf aus Dettighofen wird 80 Jahre alt. Die Jubilarin engagierte sich vielfältig im örtlichen Vereinsleben.

Ingrid Wolf aus Dettighofen feiert Sonntag, 21. Januar, ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist körperlich und geistig noch sehr rüstig. Sie ist alleinlebend und versorgt ihr Haus und ihren Haushalt noch selbst. Wenn nötig, findet sie Unterstützung bei ihrer in der Nachbarschaft wohnenden Tochter Cornelia Kech.

Ingrid Wolf, geborene Henning, wurde am 21. Januar 1938 in Allenstein/Ostpreußen geboren und ist mit noch vier Geschwistern aufgewachsen. Schon in jungen Jahren, als ihre Eltern mit den Kindern in den Wirren des Krieges am 21. Januar 1945 aus ihrer Heimat flüchten mussten, lernte sie Not und Elend kennen. Mit vielen anderen Flüchtlingen kam die Familie nach Dänemark, wo sie zunächst in einem Lager aufgenommen wurde. Später kam die Familie in das Flüchtlingslager nach Waldshut und schließlich wurde ihr eine Wohnung in Berwangen, heute Dettighofen-Berwangen, zugewiesen. Die unterbrochene Volksschule konnte Ingrid Wolf in der damaligen Schule in Baltersweil fortsetzen und beenden. Nach der Schulentlassung im Jahr 1954 fand Ingrid Wolf eine vorübergehende Arbeitsstelle im Gasthaus „Hirschen“ in Obersäckingen. Danach war sie in verschiedenen Restaurants in Schaffhausen im Service tätig und auch in der Uhrenfabrik IWC in Schaffhausen.

Sie lernte Heinz Wolf aus Dettighofen kennen, beide heirateten 1962 und zogen nach Baltersweil. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, wovon vier in der Gegend wohnen, der Sohn Roger ist am weitesten entfernt: Er ist verheiratet und wohnt in Kolumbien. Das Ehepaar Ingrid und Heinz Wolf bauten in Dettighofen ein Wohnhaus, das sie 1972 bezogen. Schwer traf die Jubilarin das Schicksal, als im Dezember 1988 ihr Ehemann plötzlich verstarb. Sie selbst bekam lebensbedrohende Krankheiten, von denen sie sich nach langem Leiden aber wieder erholte. Nach dem Tod ihres Ehemannes ging Ingid Wolf wieder arbeiten, bis sie dies mit 70 Jahren wieder aufgab.

Zum Ausgleich pflegte sie die Geselligkeit und war in Vereinen tätig. In Baltersweil war sie im Kirchenchor und bei den Landfrauen im Verein. Nach dem Umzug nach Dettighofen schloss sie sich den Landfrauen und dem dortigen Männer-/Gemischten Chor an und war 34 Jahre im Vereinsleben aktiv, darunter auch als Theaterspielerin und Regisseurin. Ihren elf Enkelkindern ist Ingrid Wolf sehr zugetan und hat viel Freude an ihnen. Zur entsprechenden Jahreszeit ist sie gerne in ihrem Garten und hält diesen in Ordnung.