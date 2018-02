Dettighofen Himmlisch und höllisch zugleich ist die Fasnacht in Dettighofen

Die Neue Narrenvereinigung Bergemer entmachtet Bürgermeisterin Marion Frei und schickt die Kinder in die Ferien.

Nach dem neuen Modus der „Neue Narrenvereinigung Bergemer“ finden 2018 alle Fasnachtsveranstaltungen im Dettighofener Ortsteil Baltersweil statt. Das diesjährige Motto heißt: „Im Himmel ist die Hölle los“. Für die Fasnachtsmusik ist die Guggenmusik „Gülläschöpfer“ des MV Dettighofen zuständig. Die heiße Phase begann am Schmutzige Dunnschtig um 4 Uhr in der Frühe mit dem Wecken und dem Fasnachtsausrufen in der ganzen Gemeinde. Nach dem Frühstück im Pfarrsaal in Baltersweil wurden die Kinder der Grundschule in Baltersweil befreit. Schulleiter Michael Boos und sein Team wurden in die freien Tage geschickt. Anschließend kamen die „Gülläschöpfer“ in Dettighofen an. Sie schlossen den Kindergarten und belegten das Personal mit freien Tagen. Dann ging es mit musikalischem Lärm zum Rathaus. Sie entmachteten die Bürgermeisterin Marion Frei, die als Engel den Rathausschlüssel ohne großen Kampf an die Narren herausgab.