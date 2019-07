von Mario Moser

Die Kirchturm-Zwiebel der Pfarrkirche St. Martin in Baltersweil steht auf dem Boden, da der Glockenstuhl komplett erneuert werden muss. Neben der Dachsanierung, die durch die Firma Zeller & Jochum Holzbau aus Immendingen erfolgt, wird gleichzeitig die Glockenstuhlerneuerung durch die Firma Schneider aus Schonach getätigt.

Beuron/Oberschwaben Kleine Fledermäuse brauchen große Freunde Das könnte Sie auch interessieren

Die Bautätigkeit an der rund 300-jährigen alten Kirche begann in diesem Frühjahr. Das „Lange Mausohr“, die Kirchenfledermaus, gab den offiziellen Startschuss für die gesamte Sanierung. Denn die Baumassnahme folgt ihrem biologischen Rhythmus, sie fliegt laut Bettina Sättele (Fledermaus- und Biberexpertin des Landkreises Waldshut) im Frühjahr aus und im Oktober wieder rein, bis dann sollte die Kirchensanierung auch abgeschlossen sein.

Blick auf Geschichte der Pfarrkirche

Mit dem Bau der jetzigen Pfarrkirche wurde am 31. Mai 1729 begonnen und zwar auf dem Fundament der vorigen Kirche, welche zwischen 1360 und 1370 errichtet wurde. Baumeister der barocken Kirche war der im ganzen Südbaden bekannte Architekt Peter Thumb (1681 – 1766). Bauherr war der Rheinauer Abt Gerold II. Zurlauben, der den auch heute noch markant sichtbaren Eckstein, mit der Jahreszahl 1729, persönlich setzen konnte.

Baltersweil Pfarrei Baltersweil nimmt zwei neue Ministrantinnen auf Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem jetzt die Turmzwiebel abgesetzt wurde, sind die drei Glocken und die gesamte Uhrmechanik, sowie die Ziffernblätter mit Zeiger abgehängt worden. Diese werden nun revidiert oder zum Teil auch erneuert. Somit ist in Baltersweil kein Glockenklang mehr zu hören und die Uhr fehlt komplett. Man könnte auch sagen in Baltersweil ist die Zeit stehen geblieben, aber nur mit dem Wissen, dass die Glocken wieder im Herbst heller und schöner klingen werden als lange zuvor.

Bonndorf Auf den Roggenbacher Schlössern leben geschützte Tiere Das könnte Sie auch interessieren

Die ganze Baumassnahme mit Kirchendachsanierung, der Neueindeckung des Biberschwanz-Ziegeldaches, Erneuerung des Glockenstuhles, Erneuerung der elektrischen Leitungen, sowie der Glocken-Läuteanlage, dem neuen Putzauftrag an der Fassade sowie deren Neuanstrich wird voraussichtlich eine Summe von bis zu einer Million Euro betragen. Die Pfarrgemeinde möchte die Bevölkerung an die Spendenaktion nochmal erinnern und hofft auf Erfolg. Es wird auch, nach der Fertigstellung der Sanierung, ein Renovierungsfest mit den örtlichen Vereinen stattfinden, bei dem auch der volle Erlös zugunsten des Bauprojekts fliessen soll. Der definitive Termin steht noch nicht, da zuerst die Fertigstellung in greifbarer Nähe sein muss, denn momentan läuft nicht viel, es sind die wohlverdienten Handwerkerferien.