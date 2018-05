Dettighofen Feuerwehr probt Ernstfall in der Balterweiler Grundschule

Feuerwehr probt Ernstfall in der Balterweiler Grundschule

Bei der Herbstabschlussprobe der Feuerwehr Dettighofen war das Übungsobjekt die Grundschule in Balterweil. Angenommen wurde eine Verpuffung im Heizungsraum mit starker Rauchentwicklung.

Übungsobjekt der Herbstabschlussprobe der Feuerwehr war die Grundschule in Baltersweil. Unter absoluter Geheimhaltung für alle, wurde Brandalarm über Funkalarmempfänger ausgelöst. Nach neun Minuten trafen die Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug am Übungsobjekt ein. Nach der Übungsannahme war es im Heizungsraum der Schule zur Verpuffung mit starker Rauchentwicklung gekommen, der Wartungsfachmann wurde vermisst. Die Gänge der Schule und ein Lehrzimmer waren stark verraucht. Die Lehrkräfte und die Schüler hielten sich in dem nicht verrauchten Lehrzimmer auf. Für die Einsatzkräfte stellten sich zwei Hauptaufgaben: Brandbekämpfung mit Personenrettung im Heizungsraum und gleichzeitig die Rettung der Schulkinder über die hintere Seite über die Fenster.

Die Einsatzkräfte unter Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Felix Wassmer leiteten sofort diese Maßnahmen ein. Vier Atemschutzträger drangen in die verrauchten Räume ein; es wurde ein Lüfter eingesetzt, der diese vom Rauch befreite. Die Schüler sollten auf der hinteren Längsseite des Schulgebäudes aus dem Fenster gebracht werden. Zugfüher Markus Helm sah die Rettung der Schüler problemhaft an und ließ die Schüler über den inzwischen rauchfreien Flur aus dem Schulgebäude bringen. Auch der vermisste Wartungsfachmann wurde gefunden, er war unversehrt. Der Löschtrupp schirmte das Schulgebäude schließlich mit Schlauchleitungen ab. Bei der Übung kam kein Löschwasser zum Einsatz.

Einsatzleitung mit Ablauf zufrieden

Bei der anschließenden Übungsbesprechung im Feuerwehrhaus in Dettighofen zeigte sich die Einsatzleitung mit dem Verlauf der Übung und der konzentrierten Vorgehensweise zufrieden. Einige Schwachstellen wurden erörtert, bei den kommenden Proben aufgearbeitet werden. Auch die Bürgermeisterin Marion Frei, die bei der Übung zugegen war, war mit dem Verlauf zufrieden. Sie dankte den Feuerwehrmännern und den elf Schülern, die als Statisten mitgewirkt hatten, für ihren umsichtigen Einsatz.