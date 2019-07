von Ralf Göhrig

Am liebsten hätten sie ihn gleich behalten, doch zunächst steht erst einmal die Wahl bevor. Nach zweijähriger Vakanz hat sich mit Florian Bosch ein Kandidat für die Pfarrstelle der altkatholischen Gemeinden Dettighofen, Hohentengen und Lottstetten beworben.

Die altkatholische Gemeinde um die Vorsitzende des temporären Kirchenvorstands, Ute Elger, war bereits sehr gespannt auf diesen Kandidaten. Am vergangenen Sonntag stellte er sich im Rahmen einer Gemeindeversammlung vor. Diese verlief in äußerst entspannter, harmonischer Atmosphäre und es wurde dabei viel gelacht.

Nach der Feier der Eucharistie folgte das mit Spannung erwartete Vorstellungsgespräch, das von dem Bonner Theologen Ralph Kirscht moderiert wurde. Florian Bosch wuchs in Gerlingen bei Stuttgart auf und wollte bereits als Kind den Pfarrberuf ergreifen, ein Wunsch, der während seiner Konfirmation noch gestärkt wurde. Nach dem Abitur lebte und arbeitete er als Freiwilliger im Studien- und Gästehaus des ökumenischen Rats der Kirchen in Bossey am Genfer See.

Hier erkannte er den großen Wert der ökumenischen Bewegung. Es folgte das Studium der evangelischen Theologie in Bielefeld, Marburg und Tübingen. 2013 wurde der heute 36-jährige alt-katholisch. Nach einem Vikariat in Augsburg folgte ein Vikariat in Karlsruhe und Landau, das er im April 2019 abschloss.

Damit war er bewerbungsfähig auf eine Pfarrstelle und die Gemeinde im Klettgau schien ihm und seinem Mann, David, dem Kantor des Klosters Kirchberg, der richtige Platz zu sein.

„Es ist schön, dass hier die Ökumene lebt“, stellte er erfreut fest und ergänzte, dass die verschiedenen Konfessionen gemeinsam die Gemeinde Christi bilden. Neben der Ökumene möchte Bosch einen Schwerpunkt in der Jugendarbeit und der Musik setzen. „Wir würden uns freuen, Teil Ihrer Gemeinschaft zu werden“, schloss er seine Vorstellung ab.

Markus Herzog fragte, wie rasch denn der neue Pfarrer sein Amt antreten werde. Andere verwiesen auf die große Relevanz der seelsorgerischen Tätigkeit und der Jugendarbeit in der Gemeinde. Es war zu spüren, dass Florian und David Bosch in der Gemeinde bereits mit offenen Armen und Herzen angenommen wurden.