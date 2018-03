Dettighofen-Baltersweil Drei Feiern gibt es im Hause Ernst Studinger in Baltersweil

Ernst Studinger aus Baltersweil wird 90 Jahre alt. Dieser Anlass wird gemeinsam mit der diamantenen Hochzeit und dem 80. Geburtstag seiner Ehefrau Rosa gefeiert.

Einer der ältesten Bürger der Gemeinde Dettighofen feiert am Donnerstag, 1. März, seinen 90. Geburtstag. Ernst Studinger ist noch sehr rege und nimmt am Alltagsgeschehen teil. In Baltersweil ist er mit neun Geschwistern aufgewachsen und zur Schule gegangen. 1942 begann er eine Lehre als Schmied bei Peter Albiez in Lottstetten. Diese musste er allerdings wegen des Kriegsdienstes unterbrechen. Studinger kam kurz vor Kriegsende in französische Gefangenschaft. Aus ihr wurde er nach einem Jahr in die Heimat entlassen. Danach konnte er seine in Lottstetten begonnene Lehre 1948 beenden. In der Schweiz bekam er 1949 bei der Firma SIG Neuhausen eine Arbeitsstelle. Hier war er bis zum Eintritt in den Ruhestand mehr als 42 Jahre tätig.

In Lottstetten lernte der Jubilar Rosa Schneller kennen, mit der er 1957 die Ehe einging. Das Paar hat drei Töchter, die in der Umgebung verheiratet sind. Die Eheleute bauten 1959 in Baltersweil ein Eigenheim, in dem sie sich heute immer noch äußerst wohl fühlen.

Ernst Studinger ist seit 42 Jahren Mitglied im Männerchor Baltersweil-Berwangen. Er ist dort Ehrenmitglied und erhielt zum 40. Mitgliedsjahr die goldene Ehrennadel des Badischen und Deutschen-Sängerbundes. Nicht nur im Männerchor war er ein eifriger Sänger, sondern auch 25 Jahre war er im Kirchenchor Cäcilia in Baltersweil Mitglied. Er war auch 15 Jahre Mesner der Kirche St. Martin in Baltersweil. Auch für den genauen Gang der Kirchturmuhr war er zuständig. „Jede Woche musste ich zweimal in den Turm, um die Ganggenauigkeit zu prüfen und das Uhrwerk aufzuziehen“, erinnert sich der Jubilar.

Bei Ernst Studinger wollen mit dem 90. Geburtstag noch zwei weitere Anlässe bei einem größeren Fest gefeiert werden: die diamantene Hochzeit, die am 16. November 2017 fällig gewesen wäre, sowie der 80. Geburtstag von Rosa Studinger am 23. November 2017, deren Feier verschoben werden musste. Aber beide Eheleute freuen sich: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“