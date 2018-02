Dettighofen Die Late-Night-Show in Dettighofen führt vom Himmel bis in die Hölle

Die Late-Night-Show in Dettighofen führt vom Himmel bis in die Hölle

Die Dettighofer Narren zeigen bei der Late-Night-Show eine kunterbunte Revue. Die Landfrauen wollen künftig nur noch im Publikum sein und geben die Organisation nach 18 Jahren ab.

Seit 18 Jahren ist die Late-Night-Show ein Jahreshöhepunkt der Unterhaltung in Dettighofen und aus dem närrischen Programm nicht mehr wegzudenken. Seit dieser Zeit haben die Landfrauen maßgeblich die Organisation der Veranstaltung übernommen. Mit der diesjährigen Aufführung geht diese Ära jedoch zu Ende, die Landfrauen steigen aus und wollen künftig nur noch im Publikum die Show genießen. Veronika Wuchner und ihre Vorstandskolleginnen verabschiedeten sich mit einem Dankeschön an alle Unterstützer und an die zahlreichen närrischen Gäste, die jährlich zur Aufführung gekommen waren.

Wie immer kamen die Gülläschöpfer mit ihren weißen Hemden und Zipfelmützen als erste in die Halle gestürmt, um die närrischen Gäste, die alle Plätze in der Halle besetzt hatten, zu begrüßen. Sofort begann ein gigantisches Programm mit heiteren Späßen, bunten Kostümen, närrischen Texten, mit Musik und Tanz, mit Liedern, die speziell für diesen Anlass gedichtet wurden, sowie einem Schauspiel, das eigentlich das Zeug für eine große Revue-Bühne gehabt hätte. Auch aus den Nachbarorten kamen Akteure nach Dettighofen, um die Show zu bereichern.

Unter der Flagge wilder Piraten zeigten die Turnerfrauen aus Grießen tänzerische Begabungen und begeisterten das Publikum. Ebenso die Mädchengruppe des Grießener Turnvereins, die mit Grazie und Anmut eine perfekte Darbietung zu angesagten Rhythmen boten. Aus Jestetten kam das männliche Gegengewicht, die „Los Blamablos“, die ebenfalls bereits eine feste Größe dieser fantastischen Show ausmachen und den Saal zum Beben brachten. Einen besonderen Spaßfaktor brachten „Hauser und die Bürgermeisterin“ mit, als der Gemeindediener (Florian Hauser) mit der Bürgermeisterin (Daniel Hartmann) über die Vorkommnisse im Rathaus berichtete. Marion Frei soll angeblich diktatorische Allüren haben, denn mit einem heimlichen Knopfdruck sei es ihr möglich, die Biogasanlage in die Luft zu jagen. Auch die „Schnitzelmexikaner“ hatten allerhand aus dem Nähkästchen zu plaudern und diese Neuigkeiten perfekt in schwungvolle Liedtexte verpackt. Als ein unschlagbares A-Cappella-Trio traten „The Beauties“ mit einem gewaltigen Angriff auf die Lachmuskeln auf die Bühne und waren auch dank ihres Outfits, passend zum Namen, eine Augenweide.

Als besonders engagierter Narr wurde Athur Trösche von den uniformierten Fasnachts-Schrotern aus Baltersweil ausgezeichnet, die brandaktuell den Status als eingetragener Verein führen. Schließlich begann der Höhepunkt des närrischen Reigens, eine sensationelle Revue unter dem Motto „Im Himmel ist die Hölle los“. Die „Rampensäue“, eine eigens gegründete Gruppe, bot eine Gesangs- und Theatershow, die Ihresgleichen am Hochrhein sucht.

Mit mutigen Gesangs- und Schauspieltalenten aus der Gemeinde – die Jüngste, Rahel Moser, ist noch Schülerin und der Älteste, Edi Koudelka ein hochbetagter Senior – wurden ganz ohne Playback die stimmungsvollsten Lieder zum himmlischen Vergnügen rund ums Engeldasein und die Verlockungen aus der Hölle mit heißen Rhythmen, überzeugender Ausdrucksweise und toller Mimik präsentiert. Ein absoluter Hörgenuss und ein sagenhafter Augenschmaus.