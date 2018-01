Dettighofen Die Landstraße bei Dettighofen ist durch einen Sturmschaden blockiert

Bäume stürzten am Dienstagmorgen auf die Landstraße 163 von Dettighofen-Baltersweil nach Jestetten und die Bergstraße von Dettighofen-Baltersweil in Richtung Rafz (Schweiz).

Die Landstraße 163 von Dettighofen-Baltersweil nach Jestetten und die Bergstraße von Dettighofen-Baltersweil in Richtung Rafz (Schweiz) wurden am Dienstagmorgen, nach dem Sturm, jeweils durch einen umgestürzten Baum blockiert. Die Landstraße 163 wurde von der Firma Rehm aus Lottstetten mit Hilfe eines Krans freigeräumt. Währenddessen war die Landstraße nur einseitig befahrbar. Gegen 9 Uhr konnte die Straße in Richtung Jestetten wieder freigegeben werden.