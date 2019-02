von Vivien Ebner

Unter dem Motto „80er Jahre“ finden alle diesjährigen närrischen Veranstaltungen in Dettighofen statt. Die Untermalung durch die Guggenmusik Gülläschöpfer begann um 4.15 Uhr in Berwangen mit dem Wecken und Fasnachtsausrufen. Anschließend wurde im Pfaarsaal in Baltersweil gefrühstückt.

Niedlich: Vor der Kindergartenschließung führt der Kindergarten für die Gülläschöpfer einen Tanz vor. | Bild: Vivien Ebner

Danach ging es mit dem Gülläschöpfer-Wagen nach Dettighofen. Nach der Schulbefreiung durch die Gülläschöpfer warteten auch die Kinder im Kindergarten Dettighofen auf die musikalische Befreiung. Nach dem lauten Einmarsch der Gülläschöpfer, stellte das Kindergartenpersonal einige Musiker in einem Astronauten-Bewegungsspiel auf die Probe.

Symbolisch: Bürgermeisterin Marion Frei (Mitte) übergibt den Rathaus-Schlüssel an (von links) Narrenvater Mario Moser und Fasnachtsschroter Florian Hauser. Lina Baumgartner ist Zeugin. | Bild: Vivien Ebner

Beim Entmachtungszug der Guggenmusik übergab Bürgermeisterin Marion Frei den Rathaus-Schlüssel an die Narren und erhielt im Gegenzug freie Tage.