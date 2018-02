Dettighofen Dettighofner sind aufgerufen, Kleindenkmale zu melden

Kleindenkmale in und um Dettighofen sollen erfasst werden. Denn häufig sind sie durch schwere Maschinen oder auch Diebstahl gefährdet. Bei einer Veranstaltung informierte das Bildungswerk Jestetten über die Bedeutung der Kleindenkmale.

In Dettighofen sollen so genannten Kleindenkmale erfasst werden. Zu einer Info-Veranstaltung hatte das Bildungswerk Jestetten zusammen mit dem Initiator, Altbürgermeister Gerhard Riedmüller, ins Rathaus eingeladen. Konrad Schlude, Leiter des Bildungswerks, nannte als typische Beispiele für Kleindenkmale unter anderem Brunnen, Feldkreuze, Grenzsteine und andere Relikte menschlicher Tätigkeit. Wegen ihrer Kleinheit oder Verstecktheit sind sie oft nicht im Bewusstsein der offiziellen Denkmalspflege.

„Aus diesen Gründen heraus sind Kleindenkmale in ihrem Bestand gefährdet, unter anderem auch durch schwere Maschinen, und auch Diebstahl bedrohe den Bestand“, führte Konrad Schlude aus. Das Land Baden-Württemberg hat ein Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale gestartet, im Landkreis Waldshut hat der Landrat die Schirmherrschaft übernommen.

Schlude stellte einige Kleindenkmale in Dettighofen vor. Dazu gehört das bekannte Christopherus-Sgraffiti an der Kapelle in Dettighofen. Ferner gibt es in den Ortsteilen Baltersweil und Berwangen einige interessante Brunnen des Bildhauers Siegfried Fricker (1907 bis 1976). „Auch die charakteristischen weißen Zäune mit dem „Maggi-Würfel“ in Albführen könne man als Kleindenkmal betrachten“, so Konrad Schlude. Heinz-Dieter Metzger berichtete über das Vorgehen und die Erfahungen bei der Erfassung der Kleindenkmale in Jestetten. Aus der Mitte der zahlreichen Zuhörer kamen spontan Informationen und Vorschläge. So berichtete Arthur Fischer über die Restaurierung von historischen Grenzsteinen. Dr. Carola Hantelmann, Lehrerin in Baltersweil, schlug den Einbezug der Schule vor. Bürgermeisterin Marion Frei bedankte sich bei den Initianten und sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu. Es meldeten sich weitere Interessierte, die an der Erfassung der Kleindenkmale mitarbeiten wollen.

Als nächsten Schritt wird die Gemeinde einen Aufruf publizieren, Kleindenkmale zu melden. Damit soll verhindert werden, dass versteckte Kleindenkmale bei der Erfassung vergessen werden. Die Liste soll dann Grundlage für die weitere Arbeit des Erfassungsteams werden. Nach Fasnacht soll in einem ersten Treffen das weitere Vorgehen besprochen werden.