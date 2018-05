Dettighofen Dettighofens Chöre präsentieren sich beim Sommersingen

Beim traditionellen Sommersingen haben Chöre aus Dettighofen gezeigt, wie musikalisch vielfältig die Gemeinde ist. Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Dettighofen (rim) Dettighofens Chöre erfreuten auch in diesem Jahr die Bevölkerung mit dem traditionellen „Sommersingen“, allerdings nicht wie vorgesehen unter freiem Himmel am Käppele bei Baltersweil. Wegen der unbeständigen Witterung musste die Veranstaltung in die Gemeindehalle Dettighofen verlegt werden. Ausrichter war in diesem Jahr die Chorgemeinschaft aus Cäciliencor und Melodia.

Die Halle war gut besucht, und alle hatten ihre Freude am Gesang. Rund 60 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Detighofen, des Männerchor Baltersweil und Berwangen sowie des Gemischten Chor Dettighofen hatten ein breites Spektrum an Chorliteratur einstudiert und brachten dies zu Gehör. Die Besucher zeigten sich erfreut und spendeten viel Applaus.

Die Vorsitzende des Cäclienchors Lucia Riedmüller begrüßte alle, darunter Dettighofens Bürgermeisterin Marion Frei und Pfarrer Richard Dressel. Die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Markus Herzog sang das Lied „When the Saints go marching in“. Danach nahm Pfarrer Richard Dressel die Ehrungen von Herbert Frei (25 Jahre), Margrit Treyer (50 Jahre), Rosmarie Werne und Priska Frey (je 70 Jahre), vor. An diesem Abend ehrte Dirigent Markus Herzog die Sänger Karl-Heinz Spitznagel (50 Jahre) und Gerlinde Häring (65 Jahre). Über die Ehrungen werden wir noch berichten.

Das Sommersingen wurde von der Chorgemeinschaft mit den Songs „Phänomen“ von Helene Fischer und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens fortgesetzt. Der Männerchor Baltersweil-Berwangen und der Gemischte Chor Dettighofen unter der Leitung von Brigitte Moser und Markus Herzog ergänzten mit je sechs bekannten und immer gern gehörten Liedern den Konzertabend in der Gemeindehalle. Mit viel Applaus dankten die Zuhörer.

In Würdigung von 20 Jahren Chorgemeinschaft trugen die beiden Vorsitzenden, Lucia Riedmüller (Cäcilienchor) und Karl-Heinz Spitznagel (Melodia), die Entstehungsgeschichte vor. Die beiden kleinen Chöre proben gemeinsam und treten auch gemeinsam unter Chorleiter Markus Herzog auf. Die Chorgemeinschaft wurde aus der Not geboren, da beide Chöre nicht mehr genügend Mitglieder hatten. So kam der Zusammenschluss im Februar 1997 im Gasthaus „Neue Welt“ zustande. Die Chorleiter waren bis heute: Wilhelm Werne, Karl Frei, Harald Siebold und seit etlichen Jahren Markus Herzog.