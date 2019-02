von sk

Der Ski-Club Baltersweil hat seine Vereinsmeister in Elm ermittelt. Alle 58 Personen kamen ohne Verletzungen wieder nach Hause. Am Abend wurde die Siegerehrung im Gasthaus „Löwen“ in Jestetten vorgenommen. Die Sieger der einzelnen Klassen: Dusana Hudak Damen AK1, Daniel Ramirez Herren AK3, Lea Griesser Damen allgemein und Vereinsmeisterin, Thomas Hudak Herren AK1, Markus Wildner Snowboard Herren und Vereinsmeister, Michael Steinkamp Herren allgemein und Vereinsmeister, Ralf Weber Herren AK2, Johanna Metzger Mini-Kids, Natalie Frei Jugend 1 weiblich, Louis Gamp Jugend 1 männlich, Fabian Wassmer Jugend 2 männlich und Jugendvereinsmeister und Leonie Schaub Jugend 2 weiblich und Jugendvereinsmeisterin.