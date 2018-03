Dettighofen Der Musikverein Dettighofen probt intensiv für sein Osterkonzert

Das Osterkonzert des Musikvereins Dettighofen findet am 1. April um 20 Uhr in der Gemeindehalle Dettighofen statt. Darauf bereiten sich die Musiker derzeit vor.

Mit einem dreitägigen Probewochenende hat sich der Musikverein Dettighofen auf sein Osterkonzert vorbereitet. Im Probelokal und auf der Bühne der Gemeindehalle wurde intensiv an den unterschiedlichen Stücken gearbeitet. Das Konzert geht am Ostersonntag, 1. April, 20 Uhr, in der Gemeindehalle Dettighofen über die Bühne. Dirigent Bernhard Zimmermann hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.