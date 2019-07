von Mario Moser

Wie läuft eigentlich eine Renovierung ab? Nach dem Sonntags-Gottesdienst am 14. Juli konnte die interessierte Bevölkerung an einer Besichtigung des rund 300 Jahre alten Dach- und Glockenstuhles der Kirche St. Martin in Baltersweil teilnehmen.

Harald und Marius Jochum, Vater und Sohn, von der ausführenden Firma Zeller & Jochum Holzbau aus Immendingen, gaben einen nicht alltäglichen Einblick in die Welt einer Restaurierung eines denkmalgeschützten Gebäudes.

Die handwerklichen Ausführungen, bei engsten Platzverhältnissen, benötigen viel Zeit und von den Zimmerleuten Geschick und Geduld. | Bild: Mario Moser

So wurde eindrücklich erklärt, wie der Statiker des Denkmalamtes die teils maroden Holzbalken durch aufwendig vor Ort gefertigte Prothesen im Dachstuhl erhalten lässt. Diese handwerklich schwierigen Ausführungen, bei engsten Platzverhältnissen zwischen Gebälk und Dachboden, benötigen dementsprechend viel Zeit und von den Zimmerleuten Geschick und Geduld.

Alle Dach-Besucher waren sichtlich beeindruckt von der Baustelle und dem Einblick, der nicht alle Tage möglich ist. Die ganze Baumaßnahme mit Erneuerung des Glockenstuhles, der Neueindeckung des Biberschwanz-Ziegeldaches, dem neuen Putzauftrages an der gesamten Fassade sowie deren Neuanstrich soll voraussichtlich bis Oktober 2019 beendet sein.