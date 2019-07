von Albert Moser

Drei Tage dauerte das Grümpelturnier des Fördervereins FC Dettighofen. Am ersten Tag eröffnete der Musikverein Riedern/Bühl unter der Leitung von Antonio Planelles Gallego das traditionelle Handwerkervesper. Die nächsten zwei Tage standen im Zeichen des Fußballs, die 25 Mannschaften starteten in vier Kategorien. Dazu kam am Samstag ein Bambini-Turnier. Für 24 Mädchen und Jungen, Papas und Mamas sowie Omas und Opas war es ein besuchtes fußballerisches Stelldichein.

Wie der Vorsitzende des FCD, Sebastian Schulze, bei der Preisverteilung feststellte, gab es nur einen Sieger, nämlich den Fußball. Gemäß dieses Mottos bekam jedes Kind einen Fußball geschenkt. Zur Besonderheit des Grümpelturniers in Dettighofen zählt auch der Besuch von zwei Teams aus dem südenglischen Brighton, die jeweils am Rande des Berchenwald-Sportplatzes eine kleine Zeltstadt aufbauen und die Sanitärräume des FCD benützen dürfen. Es war schön, zu sehen, dass es trotz des drohenden Brexit im sportlichen Bereich eine deutsch-britische Freundschaft gibt.

Drei Tage dauerte das Grümpelturnier des Förderverein FC Dettighofen. 24 Mädchen und Jungen hatten am Bambini-Turnier viel Spaß. | Bild: Stefanie Mattick

Der letzte Tag begann mit einem leckeren Frühstück im Vereinsheim und bei Temperaturen von 37 Grad im Schatten lieferten sich die Teams heiße Derbys. Die Junggesellen aus Bühl zauberten Hähnchen vom Holzkohlengrill, die Damen des FCD knackige Salate und die Alten Herren servierten ein frisch gezapftes Bier. Am Schluss des Turniers erhielten alle Mannschaften einen Preis, gesponsert von der Geschäftswelt. Die Siegermannschaften waren Gaudi-Plauschmannschaften: „Brothers for Life“, Aktive: „Krv znoj pivo“ und bei den Hobbymannschaften „Mum Panther‘s“ aus Brighton, die das erste Flugzeug verpasst hatten. So musste jeder noch mal 150 Euro bezahlen.

Torwandsieger wurde der FCD-Junior Nikolai Will, der einen Tag zuvor das Jugend-Bezirksfinale in Wittlingen mit der SG Klettgau mit Linus Wegener und Moritz Schaub aus Dettighofen bestritten hatte.