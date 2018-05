Dettighofen Bei der Feuerwehr Dettighofen gibt es einen Wechsel an der Spitze

Peter Koch ist neuer Feuerwehrkommandant. Der amtierende Kommandant Patrick Hartmann scheidet vorzeitig aus, wie er es schon angekündigt hatte.

Bei den außerordentlichen Wahlen an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dettighofen hat der amtierende Kommandant Patrick Hartmann aus Gründen der Wohnsitznahme in der Schweiz seinen Rücktritt erklärt. Bei seiner Wahl vor viereinhalb Jahren hat er bereits angekündigt, dass er die Amtszeit nicht ganz ausfüllen werde. Er wurde am 15. März 2013 gewählt, sodass seine Amtszeit nach fünf Jahren am 15. März 2018 enden werde. Bei den Neuwahlen eines Kommandanten wurde der bisherige Stellvertreter des Kommandanten Peter Koch mit großer Mehrheit zum neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dettighofen gewählt.

Bis nach den Neuwahlen leitete Patrick Hartmann die Versammlung. Besondere Grußworte galten der Bürgermeisterin Marion Frei, dem stellvertetenden Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert und den Kommandanten der Feuerwehren Klettgau und Jestetten.

Danach hob Patrick Hartmann in kurzen Ausführungen die wichtigsten Ereignisse hervor. Es waren dies die vier Einsätze, darunter der Mähdrescherbrand, die 15 Proben, die mit 61 Prozent Besuch nicht gerade herausragend waren, sowie die Ausschusssitzungen, auch mit der Feuerwehr Klettgau und Lottstetten. Das Fazit war: Es war ein schwieriges Jahr einerseits und andererseits sei die Kameradschaft positiv gewesen.

Wichtig sei, neue Mitglieder für die Einsatzabteilung zu finden, mit 20 Personen sei diese an der untersten Grenze. „Trotz allem haben wir den Ausbildungsstand und unsere persönlichen Fähigkeiten verbessert und können deshalb in allem ein positives Fazit ziehen“, erklärte Patrick Hartmann.

Der ausführliche Jahresbericht wurde von der Schriftführerin Daniela Bernhard vorgetragen, die auch ausführlich auf die Jugendfeuerwehr einging. Der Bericht über den Feuerwehrchor und die Altersabteilung wurde von Bernd Simmler vorgetragen. Die Kassenberichte fielen ebenfalls positiv aus und waren nicht zu beanstanden. Bürgermeisterin Marion Frei nahm die Entlastung des gesamten Kommandos vor, wobei sie die Arbeit der gesamten Feuerwehr lobte.

Danach leitete sie die außerordentlichen Wahlen. Bei 15 anwesenden Stimmberechtigten entfielen auf Peter Koch 14 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung. Zum stellvertretenden Kommandanten wurde in Abwesenheit Felix Wassmer gewählt, der sein Einverständnis vorher schriftlich erteilt hatte. Die Wahl des Jugendwarts soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wolfgang Lutz und Marcus Krügle wurden als Beisitzer neu gewählt. Die Bürgermeisterin verabschiedete als Chefin der Feuerwehr den ausgeschiedenen Kommandanten Patrick Hartmann. Sie sprach ihm Dank und Anerkennung aus und überreichte ihm einen kleinen Geschenkkorb und einen Gutschein. Über den weiteren Verlauf der Hauptversammlung mit dem neuen Kommandanten Peter Koch werden wir noch berichten.