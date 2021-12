von Karin Steinebrunner

Mit der Haushaltsplanung für 2022 befasste sich der Gemeinderat am Montagabend. Rechner Michael Denz erläuterte die wesentlichen anstehenden Änderungen gegenüber dem zu Ende gehenden Jahr. Die positive Nachricht dabei lautete, dass die Zuweisungen vom Land steigen werden und die eingerichtete Flächenkomponente für ländliche Gemeinden ebenfalls ein Plus ergeben wird, während die zu bezahlenden Umlagen in etwa gleich geblieben sind.

Das wird letztlich nach Berücksichtigung der Abschreibungen wenn nicht zu einem positiven Abschluss, so doch mit 20.000 Euro zu einem geringeren Defizit als im Vorjahr führen. Dort waren es 37.900 Euro.

An Details berichtete Denz, dass der Straßensanierungsbetrag aufgrund der Notwendigkeit etlicher Schieberwechsel höher angesetzt werden müsse als im Vorjahr. Der Erstattungsbetrag für die vier Kindergartenkinder wird bei 16.000 Euro liegen, der für die zwei Schulkinder bei 3000 Euro. Die Verbandsumlage wurde von 1500 Euro auf 2400 Euro erhöht. Für den Brandschutz in der Gemeindehalle wurden 8000 Euro eingeplant, für ein neues Garagentor im Rathaus 5000 Euro. Die Erschließung des Baugebietes „Mittlerer Berg“ soll über Bauplatzverkäufe finanziert werden, ebenso die Einrichtung neuer Grabplätze auf dem Friedhof.