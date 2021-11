von Karin Steinebrunner

Karin Schmitt ist bestürzt. Aus ihrem liebevoll gepflegten Bushäusle sind Gästebuch und Sparschweinchen verschwunden. „Der Verlust ist rein ideell“, sagt sie traurig. Im Schweinchen seien immer nur kleine Beträge gewesen. Dass jemand das mittlerweile 16. Gästebuch des Häuschens entwendet hat, schmerzt sie viel mehr, und die Tat hat ihr Vertrauen in die Unverwundbarkeit des längst zur Institution gewordenen Bushäuschens stark in Mitleidenschaft gezogen.

Blick in die Zukunft Zur Anzeige gebracht hat Karin Schmitt das Verschwinden von Gästebuch und Sparschwein (übrigens beides in leuchtendem Orange) nicht. Da ihre Umfrage im Dorf und die Veröffentlichung im Mitteilungsblatt keinerlei Hinweise ergab, verspricht sie sich auch keine Aufklärungschance durch die Polizei. Trotz der anfänglichen Enttäuschung und momentaner gesundheitlicher Probleme ist sie aber fest dazu entschlossen, das Bushäuschen auch weiterhin am Leben zu erhalten.

Die in Köln geborene Karin Schmitt hat den Schwarzwald schon als Kind durch Ausflüge mit ihrer Tante, die in Karlsruhe wohnte, lieben gelernt. Nach ihrem Heilpädagogikstudium trat sie eine Stelle in Freiburg an und kam Anfang der 90er Jahre in die Gegend durch den Wunsch, Tiere zu halten. In Ibach fühlte sie sich mit ihren Schafen und Ziegen schnell heimisch.

Karin Schmitt ist bestürzt über den Diebstahl des Gästebuchs aus ihrem Buswartehäuschen. Es ist schon das 16. | Bild: Karin Steinebrunner

Ursprünglich im Jahr 1997 entstanden als Unterschlupf für die auf den Bus wartenden Kindergarten- und Schulkinder, ist das Bushäuschen inzwischen ein beliebter und geliebter Treffpunkt für Wanderer aus Nah und Fern. Damals sah Karin Schmitt die Kinder morgens in Unteribach frierend und ohne Licht an der Straße stehen. Auf Nachfrage erfuhr sie, dass für ein Bushäuschen kein passender Platz gefunden werden konnte. Da sie aber gerade beschlossen hatte, an ihrem Haus einen Carport anzubringen, bot sie an, im gleichen Zuge daran ein Wartehäuschen für die Kinder anzubauen. Dank Spendenaufrufen und etlichen Helfern wurde das Projekt realisiert. „Das war eine richtige kleine Bürgerinitiative“, kommentiert Karin Schmitt stolz.

Artur Meiners, damals Bürgermeister in Ibach, versprach, für den Blumenschmuck zu sorgen, und dabei blieb es bis heute. Alles Übrige ist Eigenleistung der rührigen, inzwischen 78-Jährigen. Nach der Fertigstellung kam die Adventszeit, und Karin Schmitt stattete das Häuschen mit Lichterketten aus und legte jeden Tag ein Päckchen ins Häuschen, das die Kinder untereinander aufteilten, sorgfältig darauf achtend, dass jeder einmal drankam.

Die Kinder von damals wurden älter, in manchen Jahren gab es in Ibach weder Kindergarten-, noch Grundschulkinder. Das weckte die Überlegung, das Bushäuschen wieder einschlafen zu lassen. „Da bekam ich aber von den Ehemaligen Briefe mit der Aufforderung: ‚Bushäuschen for ever!‘“, erklärt Karin Schmitt. Und so machte sie eben weiter mit dem Wartehäuschen.

Immer mehr Gäste kamen, und das wiederum machte ihr zunehmend Spaß. Sie staffierte das Häuschen jahreszeitlich passend mit allerlei Dekoartikeln aus, legte das Gästebuch an, sorgte immer für frisches kühles Wasser und auch für eine Thermoskanne mit heißem Wasser, einschließlich der Teebeutel und der Tassen. Gläser mit Gummibärchen und kleinen Leckereien stehen ebenso selbstverständlich im Häuschen wie ein Glas mit Hundeleckerli.

„Nie ist irgendwas Gravierendes vorgefallen“, beteuert Karin Schmitt. Zwar habe sie nach einer Walpurgisnacht einmal die Stühle auf dem Dach des Häuschens vorgefunden, aber die Missetäter hätten diese am nächsten Tag auch selbst wieder zurückgetragen. Und als einmal eine Gruppe von Jungen das Inventar des Häuschens durcheinandergebracht hatte, entschuldigten sich die Raufbolde bei ihr mit einem großen Blumenstrauß.

„Viele schöne Einträge stehen in den Gästebüchern“, weiß Karin Schmitt zu berichten, „und viele nette Geschichten sind im Lauf der Jahre entstanden.“ Einmal habe sie es lachen gehört und nachgeschaut. Da standen zwei Chinesen im Häuschen und amüsierten sich köstlich über den dort installierten sprechenden Papagei, der alles wiederholte, was sie ihm zuriefen – natürlich auf Chinesisch.

Auch ganz kuriose Geschichten habe sie erfahren, so etwa, dass sich in Schottland zwei Menschen begegnet seien und dort als nächsten Treffpunkt ihr Bushäuschen verabredet hätten, das beide zufällig kannten. „Ganz viele Besucher kommen inzwischen über Mund-Propaganda, weil sie dieses Häuschen unbedingt kennen lernen möchten“, meint Karin Schmitt strahlend.

Heiratsanträge wurden hier schon gemacht, Kindergeburtstage gefeiert oder von vorbeikommenden Gruppen Lieder gesungen. Aber auch Gästebucheinträge verirrter Wanderer, die sich über den heißen Tee gefreut haben, hinterlassen bei ihr ein Glücksgefühl. Um so mehr schmerzt es sie, dass nun dieses Urvertrauen, dass alle Vorbeikommenden spüren, wie sehr ihr Herzblut an dem Häuschen hängt, und es respektieren, einen Knacks bekommen hat.