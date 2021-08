von Karin Steinebrunner

Viele gutgelaunte und interessierte Besucher haben den Markt für vorführendes Kunsthandwerk in Wolpadingen besucht. Nach dem verregneten Naturparkmarkt im Zusammenhang mit dem In-Glut-Setzen des Dachsberger Kohlenmeilers in der Vorwoche schien noch am Samstag auch diesem Markt kein Wetterglück beschieden zu sein. Doch mit der Sonne am Sonntag kamen auch die Gäste.

Vielen Handwerkern konnte man bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. | Bild: Karin Steinebrunner

Der Regen begann schon wieder das Gelände am Waldsportplatz in Wolpadingen aufzuweichen. Am Sonntag endlich jedoch kam die Sonne heraus. Die Besucher wurden anhand der Kugelschreiber, mit denen sie sich gerade registriert hatten, auch gleich gezählt.

Die Standbetreiber waren größtenteils mit eigenen kleinen weißen Zelten ausgerüstet, für trockene Füße sorgten an einigen markanten Stellen vorsorglich ausgelegte Gummimatten, und der bewirtende TuS Dachsberg stellte Bank um Bank auf, um den Gästen, die sich etwas zu essen und zu trinken geholt hatten, auch einen Sitzplatz mit dem nötigen Abstand bereitzuhalten.

Bald wanderte die Akkordeonistin mit fröhlichem Spiel über den Platz, die Kutschfahrten liefen wie am Schnürchen, und die Kinder konnten sich bei Sandra Lass Geschichten anhören, einen kleinen Parcours mit Mitmachangeboten absolvieren oder sich bei Angela Gladstone töpferisch betätigen.

Eine Akkordeonistin zog spielend über das Marktgelände. | Bild: Karin Steinebrunner

Der schon ziemlich geschrumpfte Meiler qualmte munter vor sich hin, am Infostand des Tourismusbüros konnten die Besucher ein Köhlerquiz ausfüllen, und die Köhler erklärten interessierten Fragestellern bereitwillig alles über ihre Arbeit.

Herstellung von Töpferwaren

Ebenso unermüdlich war der Schindelmacher tätig, und an einigen Ständen bemühten sich die Aussteller, neben den Verkaufsgesprächen noch Zeit zu finden, um ihr Handwerk zu demonstrieren. Da gab es die Herstellung von Töpferwaren, von Bürsten oder von dekorativer Bauernmalerei zu bestaunen, und auch das Arbeiten mit Holz war zu sehen.

Auch Kutschfahrten konnten die Besucher des Markts unternehmen. | Bild: Karin Steinebrunner

Daneben konnten sich die Besucher an Silber- und Edelsteinschmuck, an Schmuck aus Münzen, Medaillen und Besteck oder an Lederschmuck erfreuen, konnten Upcyclingartikel aus Leinen, Kaffeesäcken oder Holz bestaunen, Naturseifen, Duftöle oder leckere schokoladige Süßigkeiten erstehen oder sich über die Verwendung von Zirbelholz informieren. Auch Stände mit Holzmodeln, Glaskunst und Wohndeko waren vertreten.

Beförderungen für Köhler Um die Mittagszeit hatte Bürgermeister Stephan Bücheler noch einigen Mitgliedern der Köhlertruppe ihre aktuellen Beförderungsurkunden überreicht. Markus Maier und Eberhard Knoll wurden zu Köhlermeistern, Markus Haselwander sowie Dennis und Lukas Berger zu Köhlergesellen befördert. Zu Köhlergehilfen wurden Leon Behringer, Florian Berger und Michael Albiez ernannt sowie Heinrich Holz zum Köhlerwirt.

Für das leibliche Wohl sorgten neben dem TuS Dachsberg, vor dessen Ausgabentheke sich ständig eine Warteschlange bildete, auch ein Waffelstand sowie der Bären- und der Kaiserhof mit ihrem Selbstvermarkterangebot. Am Nachmittag kam dann noch der Impfbus des Landkreises auf den Waldsportplatz.