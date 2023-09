Heimatcheck vor 2 Stunden

So lebt es sich in Dachsberg: Ein kleines Dorf steht eng zusammen

An vielen Stellen in Dachsberg hat man einen atemberaubenden Blick auf die Schweizer Alpen. Andrea Jahn lebt seit 2018 in der Gemeinde und schätzt die Lage, die Natur und das Leben in Dachsberg.