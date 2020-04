von Karin Steinebrunner

Das aktuelle Wetter und die Trockenheit erfreuen zwar Spaziergänger, sind für Kröten aber ein Graus. Sie treten die Wanderschaft zu ihren Laichplätzen am liebsten in feuchten Nächten an. Dennoch werden bereits Wanderbewegungen der Tiere registriert. Die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Dachsberg-Ibach, die sich seit vielen Jahren um die Krötenwanderung am Klosterweiher kümmern, waren in diesem Jahr schon erfolgreich.

Ablaichen am Weiher

In der zweiten Aprilwoche kamen die Kröten bereits zum Ablaichen an den Weiher. An die 220 Kröten beispielsweise wurden an einem Montag von den Helfern sicher über die Straße gebracht, und die übrigen Tage dieser Woche sahen ähnlich erfolgreich aus. Inzwischen hat sich die Zahl der wandernden Kröten auf etwa 35 bis 40 pro Nacht reduziert, so dass vermutlich am Wochenende die Zäune wieder abgebaut werden können. Den Rückweg müssen die Kröten dann allein schaffen, wenn nicht gerade einer der Helfer sie aufgreift und über die Straße transportiert.

St. Blasien Neue Bleibe für Geißen: Umzug der Tiere wegen Corona nicht ganz einfach Das könnte Sie auch interessieren

Aufgebaut hat der Schwarzwaldverein seine verlängerten Krötenzäune bereits am 14. März, mit zahlreichen Helfern, die zu diesem Zeitpunkt sogar noch im Anschluss den Aufbau gemeinsam feiern konnten. Das Einsammeln der Kröten entlang der Zäune ist nun die Aufgabe einzelner Helfer, die sich jeweils in den vorbereiteten Plan eintragen. Das funktioniert seit vielen Jahren.

Grafenhausen Mundschutz für alle: Landfrauen nähen Community-Masken Das könnte Sie auch interessieren

„Die Ausweitung der Krötenzäune hatte einen durchaus positiven Effekt“, meint Beate Näf-Huber, eine der Krötensammlerinnen des Schwarzwaldvereins, „mehr Kröten in den Eimern und fast keine auf der Straße. Für mich“, ergänzte sie, „hat es etwas Tröstliches, dass solche Aktionen auch in Zeiten von Corona weiterhin klappen“, ist doch ein Großteil auch ihres Lebens derzeit von Corona bestimmt.

Und auch sonst sei der Situation etwas Gutes abzugewinnen. Da momentan in den Nachtstunden aus Mangel an Veranstaltungsterminen das Fahrzeugaufkommen auf dem Dachsberg gering ist, werde das von der Verwaltung mit Schildern ausgewiesene in den Nachtstunden beinahe automatisch befolgt.