von Karin Steinebrunner

Fünf Jahrzehnte Wanderungen in der Natur, fünf Jahrzehnte aber auch Bildung, Naturschutz, Tierschutz, Naturkunde, Denkmalspflege: Immer vielfältiger sind die Angebote der Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Dachsberg-Ibach im Laufe der Jahre geworden. Die Wanderer haben viel zu feiern – und das tat der Verein dann auch im Rahmen eines Festaktes zum 50-jährigen Bestehen, an dem der Naturschutzbeauftragte des Hauptverbandes, Peter Lutz, der Vorsitzende der Ortsgruppe Bernau, Franz Kaiser, sowie Willi Büchele als Vertreter der Gemeinden Dachsberg und Ibach teilnahmen.

Gegründet wurde die Ortsgruppe 1972, die ersten Aufzeichnungen stammen allerdings erst aus dem Jahr 1984, als sich ein Teil des Vereins unter der Bezeichnung Natur- und Wanderverein neu formierte und die Ortsgruppe unter dem neuen Vorsitzenden Gerhard Geis-Tyroller eigene Wege einschlug. In der Hauptversammlung am 25. Februar 1985 wurde von den 17 Teilnehmern ein neuer Vorstand gewählt, dessen Vorsitzender Geis-Tyroller über 38 Jahre hinweg blieb. Im Frühjahr dieses Jahres wurde er abgelöst von der Dreierspitze mit Sigrid Blum-Zipfel, Malia Gabriela Jaensch und Axel Dietrich.

Unter der Leitung von Gerhard Geis-Tyroller, der mehr als 30 Jahre lang als Sprecher für die Ortsgruppe beim Landesnaturschutzverband tätig war, wurden viele Projekte ins Leben gerufen, etwa ein Pilotprojekt zur Plastiksammlung weit vor Einführung des Gelben Sacks oder die Pflanzung von Straßenbegleitbäumen im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms. Die Ortsgruppe war aktiv bei den Bürgerinitiativen Atdorf, Herzogenhorn und Speicherbecken im Lindautal sowie gegen den Schnellstraßenausbau im Lindautal (Querverbindung Bad Säckingen-St. Blasien). Dreimal in Folge wurde der Umweltpreis des Landkreises an Geis-Tyroller vergeben.

In den ersten Jahren gab es bei der Ortsgruppe viele Veranstaltungen für Familien sowie Filmabende und Hüttenlager, Nikolaus- und Fastnachtsfeiern sowie Angebote zum Nistkastenbau oder Töpferkurse. Später verlagerte sich der Schwerpunkt auf Exkursionen und Wanderungen zu Mooren, Pflanzenkunde, Vogelbeobachtung und Pilzerkennung. Seit 1992 steht der Amphibienschutz ganz oben auf der Liste der Themen. Bis heute wird er am Klosterweiher betrieben.

Franz Kaiser wies darauf hin, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass in kleinen, flächenmäßig aber verhältnismäßig großen Gemeinden eine Ortsgruppe überhaupt zustande komme, wie dies in Dachsberg und Ibach der Fall gewesen ist. Peter Lutz lobte den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Lutz wird am 1. Oktober im Ibacher Rathaus einen Vortrag zum Thema Weidbuchen halten mit anschließender Exkursion zu diesen bedeutenden Naturdenkmälern in der heimischen Landschaft.