von Karin Steinebrunner

2019 hatte der Natur- und Wanderverein 23 Unternehmungen zu verzeichnen, an denen 430 Personen teilgenommen haben, wie die Berichte bei der Hauptversammlung verrieten. Dabei wurden 268,5 Kilometer erwandert und 9710 Höhenmeter bewältigt. Clemens Speicher hat sich den Wanderpokal gesichert, er fehlte nur bei zwei Unternehmungen.

Der Verein betreut 80 Kilometer markierte Wanderwege, unter anderem am Schluchtensteig, am Albsteig und auf dem Bergbaupfad. Jährlich finden zwei Biotoppflegeaktionen am Kreuzfelsen statt. 2019 wurde zudem das Dach der Horbacher Moorhütte saniert. Bärbel Rutzen hat ein neues Vereinslogo gestaltet und betreut die Homepage.

Im laufenden Wanderjahr sind die meisten Unternehmungen Corona zum Opfer gefallen. Am 28. Mai fand die erste Wanderung statt, die Kreuzfelsenpflege und auch die Altpapiersammlung am 17. Oktober sind fest eingeplant. Auch das Wanderwochenende im Montafon Anfang Oktober soll plangemäß stattfinden.