von Karin Steinebrunner

Mit dem bereits aus früheren Jahren bekannten Knaller hat am Vatertag das Urberger Musikfest begonnen. 230 Anmeldungen zum traditionellen Traktorentreffen waren beim Musikverein eingegangen, dazu kamen etliche spontan anreisende Festteilnehmer.

Das Festwochenende Der Musikverein Urberg hat sein 180-jähriges Bestehen mit einem fünftägigen Fest gefeiert. Wie das 175-Jährige wurde es zugleich als Bezirksmusik- und Kreistrachtenfest ausgerichtet, das am Sonntag den Höhepunkt bildete. Den Festausklang stellte, wie gewohnt, der Handwerkerhock am Montag, 30. Mai, 16 Uhr, dar. Diesen Abschluss umrahmten die Trachtenkapelle Amrigschwand Tiefenhäusern sowie die Bötzberg Musikanten.

Schätzungsweise seien es an die 300 Fahrzeuge gewesen, die sich rund um das Wittenschwander Rathaus versammelten, um im gemeinsamen Zug nach Urberg zu fahren, sagten die Organisatoren. Aus allen Himmelsrichtungen und, den Kennzeichen nach zu urteilen, auch durchaus mit recht weiten Anfahrtswegen kamen alte und neue Traktoren angetuckert, mit und ohne Anhänger, teils mit Blumenschmuck ausstaffiert und für die Ausfahrt eigens herausgeputzt.

Auch Gruppen genossen den Oldtimerausflug. | Bild: Karin Steinebrunner

Auch viele Jugendliche hatten sich entsprechend in Lederhose und Karohemd respektive in ein schmuckes Dirndl gestürzt und flanierten kennerisch an den Traktoren entlang. Aber auch diverse weitere Raritäten und Oldtimer waren unter den Exponaten, wie schnittige amerikanische Limousinen oder ausladende, aristokratisch anmutende Cabriolets. Bei den Kindern besonders beliebt war eine glänzend polierte Isetta.

Die Isetta stieß auch bei den jungen Festbesuchern auf großes Interesse. | Bild: Karin Steinebrunner

Der Schützenverein hatte die Bewirtung am Rathaus übernommen, und so stellte sich schon vor dem eigentlichen Festbeginn munteres Treiben und die entsprechende frohe Festlaune ein. Die Fahrzeuge alle in Urberg unterzubringen, war eine vom Musikverein Urberg bereits geübte, dafür aber nicht minder große Glanzleistung. Die dabei erforderliche Geduld der Teilnehmer am Traktoren- und Autokorso wurde belohnt durch die in den Startlöchern stehende Bewirtung im Festzelt sowie die musikalische Gestaltung des Nachmittags durch die Trachtenkapellen aus Dachsberg und Obermettingen.

Dennoch war der Besucherandrang sowohl auf den für das Musikfest ausgewiesenen diversen Parkplätzen als auch an der Theke im Festzelt und am Bierwagen zeitweise kaum zu bewältigen. Aber zum Glück spielte trotz der gegen Mittag bedrohlich aufziehenden Wolkenmassen das Wetter am Ende mit, sodass hoffentlich keinem der Gäste das Warten auf dem schönen über Urberg thronenden Platz zu lang wurde.