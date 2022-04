von Karin Steinebrunner

Der Natur- und Wanderverein Dachsberg hat vom Biosphärengebiet nach der Förderung der Planung inzwischen auch die Zusage für den Förderantrag zur Realisierung des Kinder-Erlebnispfades Dachsweg erhalten. Damit kann die Umsetzung jetzt in Angriff genommen werden. Gebaut werden insgesamt zwölf Stationen. Bis zum Herbst 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Umsetzung beinhaltet den Bau der Stationen, die Gestaltung und Beschilderung des Weges sowie Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung. Das Projekt wird von Bärbel Rutzen vom Natur- und Wanderverein geleitet. Alle Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dachsberg und mit Angela Gladstone und Dorle Harrison, die bereits in der Konzeptionsphase für das inhaltliche Konzept verantwortlich waren.

Die Tierart Der Europäische Dachs ist ein Raubtier aus der Familie der Marder. Volkstümlich wird er auch – vor allem in der Fabel – als „Grimbart“ bezeichnet. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Europa sowie ostwärts bis zur Wolga, zum Kaukasus und bis nach Afghanistan. Charakteristisch für den Dachs ist vor allem die schwarz-weiße Zeichnung des Kopfes. Die Tiere graben sich im Waldboden einen Bau, der meist größer als bei Füchsen ist.

Der Weg erzählt eine Geschichte aus dem Leben eines Dachses, und so haben auch die zwölf Stationen Bezug zu Tieren, denen der Dachs begegnet. Vom Dachsbau geht die Reise zu Ameise, Eichhörnchen, Spinne und Rotmilan. Am Ende werden die Botschaften, die im Verlauf des Weges vermittelt werden sollen, in den Stationen „Mensch“ und „Zukunft“ zusammengefasst.

Etliche Arbeiten werden in Eigenregie ausgeführt, jedoch längst nicht alle. Gut ein Drittel Fremdleistungen kommen von einem externen Anbieter, der Erfahrung mit dem Bau von Kinderwegen hat und die komplexen Stationen erstellen soll, die nicht von lokalen Handwerkern oder Künstlern gebaut werden können. Das verbleibende Auftragsvolumen soll von lokalen Anbietern übernommen werden. Wesentlich für den erfolgreichen Bau des Weges sei vor allem aber die tatkräftige Unterstützung durch Bevölkerung, Vereine, Schulen und Kindergärten ebenso wie die rund 1250 Stunden, die der Verein in Eigenleistung erbringen wird.

Der Weg soll nicht nur Kinder aus Dachsberg begeistern, sondern auch die touristische Attraktivität der Gemeinde stärken und somit einen Mehrwert für Dachsberg bringen. Inhaltlich thematisiert der Weg anhand seines Erzählungsstranges die Bewohner und die Nutzung des Waldes und dient damit auch dem Naturschutz in Zeiten des Klimawandels.

Die Strecke führt am Dietlisberg bei Wittenschwand entlang von Feldern, Wiesen und Wald sowie auf Stegen über eine Moorlandschaft. Die eineinhalb Kilometer lange Hauptroute ist ein kinderwagengerechter, auch im Winter gespurter Forstweg. Zwei Schlenker (Traumrunde, Spielbogen) führen auf Wanderwegen und Trampelpfaden zu einer Gesamtlänge von vier Kilometern.

„Der Weg ist bereits sehr gut in der Gemeinde Dachsberg verwurzelt“, freut sich Bärbel Rutzen. Dies sei möglich geworden, weil in der Konzeptionsphase viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren. Die Vernetzung in der Gemeinde zeige sich besonders in der großen Zahl der Zusagen zur Mitgestaltung seitens der Bürger, der Vereine, Schulen und Kindergärten. Ebenso hier zu nennen sind hier auch die vielen Zusagen für Geldspenden.