von Karin Steinebrunner

Vor 35 Jahren ist die Grube Gottesehre in Dachsberg geschlossen worden und vor 20 Jahren das Mineralienmuseum in Urberg eingeweiht, das pro Jahr durchschnittlich zwischen 600 und 800 Besucher zählt. Aus diesem Anlass hat das Museum zwei Vitrinen neu bestückt. Am Gründonnerstag öffnet es wieder seine Pforten und soll dann wieder regulär Besucher empfangen.

Öffnungszeiten und Termine Am Gründonnerstag öffnet das Mineralienmuseum in Urberg wieder seine Pforten und soll nach den bislang eingeschränkten Corona-Öffnungszeiten dann wieder jeweils donnerstags und sonntags zwischen 14 und 16 Uhr für die Besucher zur Verfügung stehen. Im Coronajahr 2020 war das Museum geschlossen, im Sommer 2021 mit den entsprechenden Maßnahmen zum Teil wieder geöffnet und hatte eine überraschend gute Resonanz zu verzeichnen, wie Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler erklärt. Fünf ehrenamtliche Museumsführer teilen sich die Führungen, wobei diese nach Vereinbarung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten gebucht werden können. Die Anmeldung von Gruppen nimmt das Rathaus in Dachsberg unter Telefon 07672/990 50 entgegen.

Die neuen Vitrinen ersetzen die in den vergangenen sechs Jahren präsentierte Sonderausstellung von Mineralien aus Oberwolfach und zeigen Mineralienfunde aus der ganzen Welt. Damit erweitert das Museum seine bisherige Schau weit über den heimischen Tellerrand hinaus, wobei die beiden Sammlungen, aus denen Museumsführer Klaus Hackmann die Exponate für die Vitrinen zusammengestellt hat, auch einen Bezug zur hiesigen Gegend haben, und zwar durch die Sammler, die ihre Mineralien dem Urberger Museum geschenkt haben.

Die Exponate

Die Kielerin Karin Hülsbeck, Mutter von Markus Hülsbeck, der in der direkten Nachbarschaft zum Museum gemeinsam mit Erika Zoubkov das Café im „Alten Engel“ betreibt, in dem als Ergänzung zum Museum auch Mineralien zum Kauf angeboten werden, hat ihre Sammlung ebenso der Gemeinde Dachsberg geschenkt. Ebenso die Erben von Sammler Jürgen Ruis aus dem Görwihler Teilort Tiefenstein. Aus seiner Sammlung stammen neben einem Stück Bleiglanz aus Urberg beispielsweise auch ein Lavabrocken vom Ätna, eine Sandrose aus der Sahara oder ein Calcit, der erst vor relativ kurzer Zeit im Schweizer Jura gefunden wurde. Aus der Sammlung von Karin Hülsbeck kann man in Urberg neben einem großen Rosenquarz, einem Amethyst sowie einem Bergkristall aus Brasilien beispielsweise auch versteinertes Holz bestaunen.

Auch ein Rosenquarz aus Brasilien ist in der Ausstellung zu sehen. | Bild: Karin Steinebrunner

Hackmann hat die Exponate ausgewählt und für deren fachmännische Beschriftung gesorgt. Daneben sind auch weiterhin die unterschiedlichen Schätze der Grube Gottesehre ausgestellt, wobei deren Palette erstaunlich breit gefächert ist. Der Grubeneigner, die Bayer-Werke, hatte sich lediglich für den Flussspat interessiert, der als große kristallisierte Würfel, teilweise breitflächig mit Quarz- oder Schwerspatkristallen überzogen, in der Grube Gottesehre abgebaut wurde.

An erster Stelle stehen dabei sicherlich die von Steiger Hans Gulich zusammengetragenen Fundstücke von teils imposanter Größe. Sieben Mal, so weiß Hackmann zu berichten, wurde in Urberg sogar Silber gefunden, daneben der Halbedelstein Hemimorphit, der in Urberg in unterschiedlichen Farbnuancen auftritt, von weiß über hellblau bis türkis. Auch das grünschimmernde Malachit und das helle Türkis des Azurit sind in Urberg gefundene und ausgestellte Schönheiten. Ergänzt werden diese Exponate durch eine Vitrine mit Nickelfunden aus der Horbacher Friedrich-August-Grube.