von Karin Steinebrunner

Vier so genannte Camping-Pods als Übernachtungsplätze sollen auf einem Grundstück in Dachsberg entstehen. Das Thema, mit dem sich der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung befasste, wurde von den Ratsmitgliedern gelobt. Ergänzend soll dort auch eine Wäschehütte am Klosterweiher entstehen.

Der Bereich wird derzeit bereits als Spielplatz genutzt, so dass kein weiterer Eingriff in die Natur erfolgt. Eine entsprechende Voranfrage wurde amtlicherseits auch bereits positiv beantwortet. Der Klosterweiher liegt am Schluchtensteig sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Albsteig, so dass die Nachfrage nach solchen einfachen Übernachtungsplätzen vermutlich relativ hoch sein dürfte und damit durchaus einen Aufschwung für den Tourismus auf dem Dachsberg bedeuten könnte.

Erhöhte Werte

Bürgermeister Stephan Bücheler gab bekannt, dass die letzte Überwachung der Abwasseranlagen erhöhte Phosphorwerte in der Kläranlage Urberg ergeben hatte, deren Ursache indes klar war. Eine defekte Dosierpumpe im Verbund mit den geringen Niederschlägen der letzten Zeit vor der Messung hatte zu diesem, laut Bücheler, einmaligen Ausreißer geführt.

Da die Ersatzteillieferung nicht reibungslos erfolgen konnte, wurde inzwischen händisch nachgeregelt, so dass die aktuelle Nachmessung bereits wieder deutlich unter dem geforderten Grenzwert lag. Langfristig soll laut Angaben des Bürgermeisters, das immer wiederkehrende Problem des zu niedrigen Wassereintrags durch die Umleitung der Kläranlagen von Urberg und Wittenschwand nach Niedermühle behoben werden.

Frust über Steuer und Wege

Seiner Verärgerung Luft machte der Bürgermeister über den neu formulierten Paragraphen 2b des Umsatzsteuergesetzes, durch den die Kommunen dazu verpflichtet werden, für eigene Leistungen Umsatzsteuer abzuführen. Das beinhaltet konkret, dass alle kommunalen Einrichtungen, also beispielsweise auch Schule oder Feuerwehr, auf umsatzsteuerpflichtige Vorkommnisse hin untersucht werden müssen, was einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Eingeführt wurde der Paragraph zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, die Auslegung indes führe, so Bücheler, zu unsinnigen Auswüchsen.

Moniert wurde aus dem Ratsrund der schlechte Zustand einiger Waldwege, verursacht größtenteils durch die Holzabfuhr. Auf Nachfrage aus dem Rat informierte Bücheler darüber, dass derzeit etwa 44 ukrainische Flüchtlinge in Dachsberg privat untergebracht seien.

Ferner wies Bürgermeister Bücheler auf eine Veranstaltung in Zell im Wiesental hin. Dort findet am heutigen Montag, 25. Juli, um 18 Uhr im Tagungs- und Festzentrum eine Podiumsdiskussion statt. Es dreht sich dabei um das Thema des Interessenskonflikts zwischen Landwirtschaft einerseits und Wolf andererseits. Veranstalter ist die Junge Union.