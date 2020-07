von Karin steinebrunner

Die beiden künstlerisch, sozial und ökologisch gleichermaßen engagierten, in Wittenschwand lebenden Schwestern Angela Gladstone und Dorle Harrison haben sozusagen dank Corona ein Projekt entwickelt, in dessen Rahmen sie zukünftig Klangwanderungen anbieten werden. Entstanden ist dieses Projekt aus kleinen Balkonkonzerten während des Lockdowns, geplant ist es als fortlaufende Veranstaltungsreihe, die zwar aufgrund der Lockerungen der Coronabestimmungen ihren Anfang nehmen kann, dann aber auch zukünftig fortbestehen soll.

Waldwanderung für Familien

Den Anfang macht am Sonntag, 26. Juli, eine klingende Waldwanderung für Erwachsene. Dabei konnten Angela Gladstone und Dorle Harrison auf talentierte Musikerinnen im Freundeskreis vor Ort zurückgreifen, wie etwa Sandra Lass, Rachel Jorda oder Antonia Vollmüller.

Treffpunkt ist um 16 Uhr am Klosterweiherhof, die Wanderung umfasst rund drei Kilometer. Der Endpunkt der Wanderung ist der Dachsberger Hof, der etwa um 17.30 Uhr erreicht werden soll. Unterwegs werden an ausgesuchten Plätzen kleine musikalische Einlagen geboten. Das Ganze läuft auf Spendenbasis, die Einnahmen werden für die Gestaltung weiterer Veranstaltungen verwendet. Bei schlechtem Wetter muss die Wanderung verschoben werden. In den nächsten Monaten wird es weitere Termine mit einem abwechslungsreichen Programm an Musik, Kunst, Geschichten und Erlebnissen geben – für Erwachsene und für Kinder.

Außerdem entsteht auf dem Kreuzfelsen eine monatlich wechselnde Landartstation. Diese soll im Rahmen der nächsten bereits geplanten Veranstaltung eingeweiht werden, nämlich einer Familienwanderung am 2. August. Deren Beginn wird um 15 Uhr sein, wieder am Klosterweiherhof, und sie führt in den Wald, zu besonderen Plätzen, wo die Teilnehmer ein buntes Programm an Liedern, Geschichten und Landart zum Mitmachen erwartet. Diese Wanderung ist speziell für Kinder und Familien gedacht. Sie wird nach etwa eineinhalb Stunden wieder am Ausgangspunkt enden.

Es sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Auch eine Anmeldung respektive Eintragung in eine Liste bei der Teilnahme ist erforderlich. Weitere Termine sind für den 20. September, den 18. Oktober sowie den 22. November geplant. Die Landartstation kann auch jederzeit privat besucht werden.

Kontakt für weitere Fragen per E-Mail (musikwandern@posteo.de) oder über die Tourist-Info Dachsberg (t07672/990511)