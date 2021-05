von Karin Steinebrunner

Mit dem Forsteinrichtungswerk für die Periode 2022 bis 2031 hat sich der Gemeinderat Ibach in seiner jüngsten Sitzung befasst. Markus Rothmund, Leiter des Kreisforstamts, gab eine Zusammenfassung der Ziele.

Die Zusammensetzung

Rund 70 Prozent der Ibacher Gemarkungsfläche besteht aus Wald, der stark strukturierte Gemeindewald hat dabei eine Größe von rund 115 Hektar, erklärte der Förster. Drei Viertel dieses Waldes gehören der Fichte, die Buche ist zu 19 Prozent vertreten, die Weißtanne macht fünf Prozent aus. Vor rund 500 Jahren, so Rothmund, lag deren Anteil noch bei 50 Prozent, und er soll auch in den kommenden Jahren wieder steigen.

Zudem soll an geeigneter Stelle auch die Douglasie angesiedelt werden, um im Verbund mit Fichte und Buche das Ziel eines klimastabilen Waldbestandes zu erreichen. Angestrebt werde eine Verteilung von Nadel- und Laubwald im Verhältnis 70 zu 30. Ein derart gemischtes Waldbild wirke sich auch positiv auf den Wasserhaushalt aus. Der Holzvorrat sei auf optimalem Niveau, auch extensive Waldflächen seien in ausreichendem Maße vorhanden, berichtete Markus Rothmund. Weiterhin anzustreben sei eine Arrondierung kleinerer Waldstücke zur besseren Bewirtschaftbarkeit. Für die Nachhaltigkeit sei ein altersstufig aufgebauter Wald wichtig. Damit sich die Weißtanne kontinuierlich verjüngen könne, müsse die Regulierung des Wildbestandes im Auge behalten werden.

Als weitere Maßnahmen nannte Rothmund noch die qualitative Überprüfung der Hiebmaßnahmen sowie die Gewährleistung der Offenhaltung der Landschaft, um die Interessen von Waldbewirtschaftung und Tourismus im Einklang zu halten. Der Gemeinderat billigte dieses Forsteinrichtungswerk. Als nächster Schritt wird nun anhand dieser Vorgaben die Forsteinrichtung für die kommenden zehn Jahre selbst erfolgen.

Die Waldwege

Ebenfalls Thema im Gemeinderat war die Waldwegeunterhaltung. Infolge umfangreicher Holzhiebe sind einige Wege stark in Mitleidenschaft gezogen, so etwa der Sägeweg in Mutterslehen, weshalb im Umlaufverfahren bereits dessen Ausbesserung beschlossen wurde. Die Kosten werden sich auf rund 12.000 Euro belaufen. Das Waldwegekonto wird in Ibach aus der Jagdpacht gespeist, die Kosten sind gedeckt.