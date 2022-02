von Karin Steinebrunner

Mit der Weiterentwicklung der Ibacher Säge befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung. Isolde Britz (Stadtbau Lörrach) und Siggi Kunz (Galaplan Todtnauberg), bereits mehrfach im Zusammenhang mit den Bauplänen an der Ibacher Säge in Gemeinderatssitzungen anwesend, erläuterten die weiteren Arbeitsschritte bezüglich der Weiterentwicklung des planerischen Konzeptes.

Die Grundzüge der Planung wurden dabei nicht berührt, so dass eine notwendige Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden konnte. Aufgrund der veränderten Wirtschaftslage sieht der Bauherr inzwischen eine zweite Sägelinie mit automatischer Stapelanlage vor, ferner eine Trocknungsanlage, eine Hobelhalle, eine Pelletieranlage sowie ein Blockheizkraftwerk. Dies erfordert eine Ausweitung des Planungsgebietes, die eine weitere Umweltprüfung nach sich zieht.

Ibach Der Gemeinderat macht den Weg frei für den Umbau der Ibacher Säge Das könnte Sie auch interessieren

Für die FFH-Vorprüfung konnten die bereits vorliegenden Daten aus der Kartierung aus dem Jahr 2018 übernommen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung sollen zwei Trockenhabitate für die Reptilienfauna angelegt, eine Waldkauznisthöhle sowie Fledermaushöhlen und -nistkästen installiert werden. Hinzu kommen weitere Ausgleichsmaßnahmen für das Erweiterungsprojekt in Gestalt der Ausweitung des Auerwildschutzes am Farnberg.

Der Ibacher Gemeinderat fasste im Anschluss den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Ibacher Säge“, billigte die Offenlage und brachte die Beteiligung der Öffentlichkeit auf den Weg.

Ibach Die geplante Baumaßnahme an der Ibacher Säge nimmt die nächste Hürde Das könnte Sie auch interessieren

Ibachs Bürgermeister Helmut Kaiser informierte das Gremium schließlich noch darüber, dass die fälligen Fischereiverpachtungen neu ausgeschrieben werden sollen.