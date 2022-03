von Karin Steinebrunner

Erneut konnte der Verein „Bürger für Bürger Dachsberg-Ibach“, dem mittlerweile 175 Mitglieder angehören, auch in seiner inzwischen achten Hauptversammlung seit Gründung eine positive Bilanz ziehen. Die Helferstunden waren im vergangenen Jahr um 33 Prozent auf mittlerweile knapp 900 Stunden angestiegen, wobei etwa 50 Prozent davon über die Krankenkasse abgerechnet werden. Das bedeute zwar einen hohen Aufwand, stelle aber für das Klientel teilweise auch eine große Erleichterung dar, hieß es in der Versammlung.

Keine Pflegeleistungen

Der Verein werde immer öfter auch mit Anfragen konfrontiert, die er nicht leisten könne, etwa von Bürgern aus St. Blasien oder mit Ersuchen von Pflegeleistungen, die der Sozialstation vorbehalten bleiben sollten. Ausdrücklich seine Hilfe zugesagt hat der Verein wiederum in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingssituation, beispielsweise bei der Übernahme von Fahrdiensten.

Vorträge und Fortbildungen sind bedingt durch Corona 2021 zum größten Teil ausgefallen, allerdings konnten einige der Helfer einen Kinästhetik-Kurs absolvieren. Das aktuelle Jahr habe, so das Vorstandsteam, eher ruhig begonnen. Hinter den vorgetragenen Zahlen stecke viel Arbeit und ehrenamtliches Engagement, sagte Ibachs Bürgermeister Helmut Kaiser, der dem Verein auch im Namen seines Dachsberger Amtskollegen Stephan Bücheler dankte. Er sei froh, dass dieser niederschwellige Pflegebereich, den der Verein anbiete, bereits jetzt so guten Zuspruch erfahre, denn dieses Angebot werde in Zukunft immer wichtiger werden.

Gerade im Blick auf diese Zukunft appellierte die Vorsitzende Gaby Stich nochmals an die Gruppen der Jugendlichen und der mittleren Altersschicht in der Bevölkerung, sich verstärkt als Helfer zu melden.

Wichtiger Beschluss:

Diskutiert wurde erneut die Vergütung der Helfer. Schließlich beschloss die Versammlung eine Erhöhung der Hilfseinsätze auf neun Euro pro Stunde zuzüglich Kilometergeld, wobei der Klient neun Euro und 60 Cent bezahlt.

Dieser Centbetrag bleibt beim Verein, um Spielraum zu schaffen für besonders bedürftige Klienten oder für spezielle Hilfeleistungen, gerade beispielsweise für Flüchtlinge oder für den Aufbau des Hospizdienstes.

Im Rahmen dieses Hospizdienstes informierte Angelika Graubner über das Angebot der „Letzten-Hilfe-Kurse“. Solche Schulungen sollen im April in Bonndorf, im September in Bad Säckingen und vom 14. bis 16. November in St. Blasien stattfinden. Aufgrund der Teilnahmebeschränkung auf rund 20 Teilnehmer riet Angelika Graubner, sich bei Interesse nach der offiziellen Bekanntgabe des jeweiligen Termins zügig anzumelden.

Sprechstunde ist montags von 17 bis 18 Uhr im Dachsberger Rathaus, ein täglich abgehörter Anrufbeantworter ist geschaltet unter Telefon 07672/99 05 29, ebenso erreichbar ist der Verein über E-Mail (kontakt@bfb-dachsbergibach.de). Mehr Informationen im Internet (bfb-dachsberg-ibach.de).